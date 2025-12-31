Güney Kıbrıs’ta ilk ve orta dereceli okullarda eğitim gören öğrenci sayısında yüzde 4,7 artış oldu.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Rum İstatistik Kurumu’nun verilerinin, 2023-2024 eğitim yılında öğrenci sayısının, 2022-2023 yılına oranla yüzde 4,7 arttığını gösterdiğini yazdı.

Habere göre, 2023-2024 döneminde ilk ve orta dereceli okullarda eğitim gören öğrenci sayısı 2018 bin 129 olarak kayda geçti.

Okul sayısı ise 2022-2023 yılında bin 351 iken 2023-2024 yılında bin 368’e, öğretmen sayısı ise 16 bin 475’ten 17 bin 298’e yükseldi.