ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM

24.02.2026 tarihinde, saat 06.30 sıralarında, Gazimağusa’da sakin Ali ÖZALTIN (E-45) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde yaşamını yitirmiş şekilde bulunmuştur.

Adı edilenin cansız bedeni üzerinde görevli doktor tarafından yapılan fiziki muayenede darp veya cebir izine rastlanmamış olup, yapılan otopsisinde ise ölüm sebebinin “kalp ve damar hastalığı” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

GÜMRÜKSÜZ MAL TASARRUFU

1. 24.02.2026 tarihinde, saat 23.00 sıralarında, Girne’de gerçekleştirilen Asayiş ve Trafik Denetimleri sırasında, Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından şüpheli olarak görülüp durdurulan R.M.E.(E-20)’nin kullanımındaki araçta yapılan aramada, konu şahsın tasarrufunda gümrüğe beyan edilmemiş toplam 5 adet elektronik nargile bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

2. 24.02.2026 tarihinde, saat 15.30 sıralarında, Güzelyurt’ta, A.K.(E-19)’nin kullanımında olup O.K.(E-58) adına kayıtlı olan kamyonet aracın, gümrüksüz olarak tasarruflarında bulundurup kullanıldığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

KKTC’DE İKAMET İZİNSİZ İKAMET ETMEK

24.02.2025 tarihinde, Polis Ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 13 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

ASAYİŞ VE TRAFİK DENETİMLERİ

24 Şubat 2026 tarihinde, 20.00-24.00 saatleri arasında, Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt Polis Müdürlükleri’nin sorumluluk alanı içerisinde, eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirilmiştir.

Gazimağusa’da gerçekleştirilen denetimler kapsamında; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri, kahvehaneler, bahis ofisleri ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilmiş, ancak olumsuzluk tespit edilmemiştir.

Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 862 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 161’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 5’i sigortasız araç kullanmak, 12’si muayenesiz araç kullanmak, 45’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 2’si yıpranmış lasktikli araç kullanmak, 49’u trafik levha ve işaretlerine uymamak, 1’i koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak, 1’i polisin dur emrine uymamak ve 10’u aracın ışık kurallarına uymamak suçlarından olmak üzere toplam 287 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır.

Girne’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, kahvehaneler, pansiyonlar, oteller ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilmiş olup,

(1) ülkede yasal statüsü olmadığı halde ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 9 kişi tutuklanmıştır.

(2) Kullanımındaki araçta yapılan aramada, tasarrufunda gümrüğe beyan edilmemiş toplam 5 adet elektronik nargile tespit edilen 1 kişi tutuklanmıştır.

Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 2.305 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 89’u yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 4’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 21’i sigortasız araç kullanmak, 3’ü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 6’sı emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 1’i elektrikli scooterin kullanım kurallarına uymamak, 2’si koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak, 1’i susturucusuz egzozlu araç kullanmak ve 142’si diğer trafik suçlarından olmak üzere toplam 270 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 24 araç ise trafikten men edilmiştir.

Güzelyurt’ta gerçekleştirilen denetimler kapsamında; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, bahis ofisleri ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilmiş olup, ülkede yasal statüsü olmadığı halde ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 2 kişi tutuklanmıştır.

Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 685 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 21’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 1’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 10’u emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 2’si aracın ışık kurallarına uymamak ve 68’i diğer trafik suçlarından olmak üzere toplam 102 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır.

TRAFİK KAZASI

24.02.2026 tarihinde, saat 17.30 sıralarında, Girne’de Yar Sokak üzerinde, Mithat KARANFİLLER (E-54) yönetimindeki TPP 030 plakalı salon araç ile geri geri batı istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, yolun kuzey kısmından güney kısmına doğru geçmeye çalışan yaya Meryem GÜLEN (K-50)’e çarpmıştır.

Kaza sonucu yaralanan yaya Meryem GÜLEN, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde sağ omuz ve el bileğinde kırık teşhisi ile yapılan tedavisinin ardından, Ortopedi Servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.