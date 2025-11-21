Lefkoşa’da düzenlenecek bisiklet yarışı kapsamında 23 Kasım Pazar günü, bazı yollar trafik akışına kapatılacak.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 23 Kasım Pazar günü Lefkoşa’da, 07.30-09.30 saatleri arasında, Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu tarafından bisiklet yarışı (Güner Burgul Kriteryum Anı Yarışı) gerçekleştiriliyor.
Yarış kapsamında bisikletli sporcular, Cemal Gürsel Caddesi-Girne Kapısı önünde yarışa başlayacak ve sırasıyla, Şehitler Abidesi-Bedrettin Demirel Caddesi-Özgürlük Anıtı-Abdi İpekçi Caddesi-Asal Şube kavşağı-Gazeteci Kemal Aşık Caddesi-Cemal Gürsel Caddesi ile Girne Kapısı güzergâhında tur geçilecek.
Bahse konu yol güzergahı yarış süresince polis tarafından araç trafiğine kapatılacak, ulaşım alternatif yollardan sağlanacak.