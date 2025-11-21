Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Adil Onalt ve birlik üyeleri, muhalefetteki partilerle görüşmeleri çerçevesinde, Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay’ı ziyaret ederek, üretim sektöründeki sorunları aktardılar.

Birlik’ten verilen bilgiye göre, görüşmede, üretici maliyetlerinin artması, kaba ot ve saman sıkıntısı, hellim tescil süreci ve sektörün güneyle rekabet edemeyecek duruma gelmesi gibi başlıklar masaya yatırıldı.

-Onalt: “Girdi maliyetleriyle baş edemiyoruz, üretici batma noktasına geldi”

Birlik Başkanı Adil Onalt, ülkede kaba ot ve saman bulunmamasını eleştirdi.Üretimin sürdürülebilirliğinin “tehlikede” olduğu görüşünü ifade eden Onalt, şöyle konuştu:

“Ekonominin güneye kaymaması, halkımızın üretimden faydalanması için elimizden geleni yaptık ancak girdi maliyetlerimiz artınca dayanacak gücümüz kalmadı. Hükümet bizi mutsuz etti; tüccarların hükümeti oldu. Maliyetler böyle giderse üretici batacak.”

Onalt, yaptıkları bölgesel gezilerde yalnızca hayvan üreticilerinin değil, tüm sektörün sorunlarının büyüdüğünü gördüklerini belirterek şunları kaydetti:

“Biz çocuklarımızın geleceği için çalışıyoruz. Hellim konusunda ileriye dönük bir tescil çalışması yok. Güneyle artık yarışamayacak durumdayız. Eğer köylü milletin efendisiyse, bize destek olmaları gerekir.”