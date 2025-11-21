Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 42’nci Yıl Dönümü vesilesiyle Cumhuriyet Meclisi Futbol Takımı ile dostluk maçı yapmak amacıyla ülkeye gelen, 25. Dönem Giresun Milletvekili Adem Tatlı başkanlığındaki, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Futbol Takımı heyetini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı'nda gerçekleşen kabulde, Cumhuriyet Meclisi Futbol Takımı oyuncusu Teberrüken Uluçay da yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Erhürman kabulde yaptığı konuşmada, TBMM Futbol Takımını görmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Cumhuriyet Meclisi Futbol Takımı ile yapacakları maçta başarılar diledi.

Kabulde, karşılıklı hediye takdimi yapıldı.