Polis, Güzelyurt-Lefkoşa ana yolununda Türkeli kavşağından itibaren yolun sol şeridinin trafik akışına kapatıldığını duyurdu.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, sağanak yağış nedeniyle oluşan su taşkınından kaynaklı Güzelyurt-Lefkoşa ana yolunun gece kulüpleri bölgesinde yol içerisine su biriktiği kaydedildi.

Bu sebeple, Güzelyurt'tan Lefkoşa yönüne gelişte, Türkeli kavşağından itibaren yolun sol şeridinin trafik akışına kapatıldığı belirtilen açıklamada, bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri istendi.