Bostancı’da, dün, polis tarafından gerçekleştirilen “Siper Operasyonu” kapsamında 11 adet tabanca, şarjör ve canlı mermi ele geçirildi, iki kişi tutuklandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Özel Soruşturma Şube Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, H.A’nın (E-49) tasarrufunda 9 mm çapında toplam 11 adet tabanca, tabancalara ait 11 adet şarjör ile 9 mm çapında 9 adet canlı mermi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında, H.A. ve meseleyle bağlantısı olduğu tespit edilen Y.S.(E-49) tutuklandı.

Öte yandan, Polis Genel Müdürlüğü’nün ülke genelindeki asayiş ve güvenliği sağlamak için vatandaşların da desteğiyle 7 gün 24 saat çalışmalarına devam edeceği, halkın huzur ve güvenliğini bozmaya çalışan şahıs ve suçlara karşı da “siper” olup, konu şahısları yakalayarak adalete teslim edeceği belirtildi.