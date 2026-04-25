17.04.2026 tarihinde, Girne’de bir iş yerinde tedavüle sürülen MK96287580A, MK96287531A, MK96287590A seri numaralı sahte 100 Amerikan Doları nakit paralardan daha önceden piyasaya sürülme ihtimali göz önünde bulundurduğundan, ellerinde belirtilen seri numaralı 100’lük Amerikan Doları cinsi para bulunan, bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi yapacak kişi ve kurumların çok dikkatli olmalarını, şüpheli gördükleri kişileri en yakın polis karakoluna bildirmeleri önemle rica olunur.