İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Birliği (İSG-BİR), Dörtyol’daki iş kazasıyla ilgili tüm sorumluların şeffaf biçimde belirlenmesi ve gerekli yaptırımların uygulanması, benzer risk taşıyan tüm inşaatlarda acil denetimler yapılması ve yüksekte çalışma güvenliği konusunda ulusal düzeyde bağlayıcı ve etkin uygulamaların hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.

Birlikten yapılan yazılı açıklamada, Dörtyol’da yapımı devam eden bir inşaatta meydana gelen ve bir işçinin yüksekten düşerek, hayatını kaybettiği iş kazasının üzüntüyle öğrenildiği ifade edildi.

İlk bulgulara göre, işçinin yaklaşık 19 metre yükseklikten düşmesi sonucu yaşamını yitirdiği ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtilen açıklamada, hayatını kaybeden emekçiye Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm çalışma hayatına başsağlığı dilendi.

-“Bu tür kazalar, gerekli önlemler alındığında büyük ölçüde önlenebilir niteliktedir”

Yaşanan bu olayın, özellikle inşaat sektöründe en yaygın ölüm nedenlerinden biri olan yüksekten düşme riskinin hâlâ etkin şekilde yönetilemediğini bir kez daha ortaya koyduğu savunulan açıklamada, bu tür kazaların, gerekli önlemler alındığında büyük ölçüde önlenebilir nitelikte olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada, yüksekte çalışma yapılan tüm alanlarda toplu koruma önlemlerinin (korkuluklar, güvenlik ağları, platform sistemleri) eksiksiz kurulması, çalışanlara uygun kişisel koruyucu donanımın (emniyet kemeri, yaşam hattı vb.) sağlanması ve kullanımının denetlenmesi, çalışmaların, yalnızca eğitimli ve yetkilendirilmiş personel tarafından yürütülmesi ve şantiyelerde sürekli saha gözetimi ve etkin denetim mekanizmalarının işletilmesi gerektiği belirtildi.

“Bu noktada, söz konusu iş kazasının yalnızca bireysel bir dikkatsizlik olarak değerlendirilmesi kabul edilemez.” denilen açıklamada, olayın teknik, organizasyonel ve denetimsel tüm boyutlarıyla ele alınması ve varsa ihmal zincirinin eksiksiz şekilde ortaya çıkarılması gerektiği kaydedildi. Ayrıca, iş kazası sonrası inşaatın mühürlenmiş olmasının, sahada ciddi güvenlik eksiklikleri bulunabileceğine işaret ettiği ifade edildi.

-Birlikten çağrı

Açıklamada, “tüm sorumluların şeffaf biçimde belirlenmesi ve gerekli yaptırımların uygulanması, benzer risk taşıyan tüm inşaatlarda acil denetimler yapılması ve yüksekte çalışma güvenliği konusunda ulusal düzeyde bağlayıcı ve etkin uygulamaların hayata geçirilmesi” çağrısı yapıldı.

İş kazalarının kader değil, önlenebilir olaylar olduğu kaydedilen açıklamada, “Her kayıp, alınmayan bir önlemin sonucudur.” denildi. Açıklamada, Birliğin, çalışma hayatında sıfır kaza hedefi doğrultusunda her türlü teknik ve kurumsal katkıyı sunmaya hazır olduğu bildirildi.