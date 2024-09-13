Polis, Girne’de sahte 100’lük ABD dolarlarını tedavüle süren bir şahsın tutuklandığını bildirdi ve daha önceden de piyasaya sürülme ihtimaline karşı paraların seri numaralarını paylaşarak, vatandaşları uyardı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, Girne’de faaliyet gösteren bir bankaya müşteri olarak giden şahsın, kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu ve sahte olduğuna inanılan 100’lük 20 adet banknottan oluşan toplam 2 bin ABD dolarını tedavüle sürdüğü tespit edildi. Yürütülen soruşturma kapsamında bahse konu şahıs zanlı olarak tutuklandı.

Tedavüle sürülen 100’lük ABD dolarlarının seri numarası şöyle: “KB 33642011 G, KB 33642021 G, KB 33642012 G, KB 33642022 G, KB 33642013 G, KB 33642023 G, KB 33642014 G, KB 33642024 G, KB 33642015 G, KB 33642025 G, KB 33642016 G, KB 33642026 G, KB 33642017 G, KB 33642027 G, KB 33642018 G, KB 33642028 G, KB 33642019 G, KB 33642030 G, KB 33642020 G, KB 33642031 G.”

Polis, söz konusu sahte paradan daha önceden de piyasaya sürülme ihtimali olduğundan, ellerinde belirtilen seri numarası ile başlayan 100’lük ABD Doları cinsi para bulunduran bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi yapacak olan kişi ve kurumların dikkatli olmaları, şüpheli gördükleri kişileri en yakın polis merkezine bildirmelerini istedi.