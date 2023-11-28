Polisin Ercan Havalimanı’nda meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili operasyonunda, 4 kişinin tutuklandığı açıklandı.

Ülkeden çıkış yapacak 4 kişinin valizlerinden para, ziynet eşyası ve diğer bazı eşyaları çaldığı tespit edilen bir hava yolu şirketine ait bagaj toplama görevlisi 4 kişi tutuklandı.

Polis basın bülteninde yer alan bilgilere göre, Ercan’daki hırsızlık olayları eylül ve kasım ayları arasında meydana geldi.

Polisin Check in Operasyonu adını verdiği operasyon kapsamındaki geniş çaplı soruşturmada, zanlı olarak görülen S.A.(E-41), H.Y.(E-45) ve A.V. (E-29) tespit edilerek tutuklandı.

Yürütülen ileri soruşturmada bahse konu şahısların, ülkeden çıkış yapacak dört ayrı şahsın valizlerini açarak içerlerinde muhafaza edilen 20 bin TL, 2 bin 700 Sterlin ile 20 Euro nakit parayı ve muhtelif ziynet eşyası, elektronik eşya, kol saati ve güneş gözlüklerini çaldıkları saptandı.