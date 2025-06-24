Güzelyurt ile Ercan Havalimanı’nda “sahte resmi belge düzenleme ve tedavüle sürmekten" dört kişi tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, dün, Ercan Havalimanı’ndan KKTC’ye giriş yaparken , cep telefonunda bulunan, daha önceden sahte olarak adına düzenlenmiş oturma iznini görevli memura ibraz eden R.S. (K-21 ) ve yürütülen ileri soruşturmada zanlı olarak görülen M.A.(E-34) ve Q.M.(E-30) tespit edilerek tutuklandı.

Güzelyurt’ta bir üniversitede ise, derse girmemek için daha önceden aldığı hasta raporunun tarihini değiştiren ve sahtelediği resmi evrağı üniversiteye ibraz ederek tedavüle süren H.A.G.N.(E-21) tutuklandı.

- Ülkede kaçak yaşayan iki kişi tutuklandı

Ülke genelinde, dün polis tarafından yapılan denetim ve kontrollerde KKTC'de kaçak kaldığı tespit edilen iki kişi tutuklandı.

- Kayıp genç bulundu

25 yaşında hayatını kaybetmişti.. Ölüm sebebi ileri tetkiklerde belirlenecek
25 yaşında hayatını kaybetmişti.. Ölüm sebebi ileri tetkiklerde belirlenecek
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Gönyeli’de yaşayan ve kayıp olduğu bildirilen Yusuf Gençel (E-17) bulundu.

Polisin meselelerle ilgili soruşturması devam ediyor.