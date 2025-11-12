Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Baf açıklarında meydana gelen depremlerle ilgili halka tedbirli ve sakin olma çağrısında bulundu.

Bakan Ataoğlu, KKTC genelinde şu ana kadar herhangi bir can veya mal kaybı, hasar ya da yıkımın bildirilmediğini de vurguladı.

Ataoğlu yaptığı yazılı açıklamada, "Deprem İzleme ve Değerlendirme Merkezimiz bölgede yaşanan sismik hareketliliği anlık olarak takip ediyor. Uzman ekiplerimiz sahadaki verileri dikkatle değerlendiriyor. Halkımızdan ricam, resmi kurumlarımızın duyurularını takip etmeleri ve gereksiz paniğe kapılmamalarıdır.” dedi.

“Sivil Savunma Teşkilatı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi (AFAD) ve ilgili tüm kurumların koordineli şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü ve halkın güvenliği için her türlü tedbirin alındığını vurgulayan Ataoğlu, açıklamasına şöyle devam etti; “Bölgemizde yaşanan depremler nedeniyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ülkemizin her türlü afetten korunması için gerekli tüm çalışmalar kararlılıkla devam edecektir.”