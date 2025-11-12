Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) Başkanı Seran Aysal, deprem çalışmalarının belli periyodlarda gözden geçirilmesi ve güncellenmesi gerektiğini vurguladı.

KTMMOB Yönetim Kurulu, Jeoloji ve Maden Dairesi tarafından yapılan “KKTC Karasal Alanda Yüzeylenen Aktif Fay Haritası” sunumunu dinledi.

KTMMOB’den verilen bilgiye göre, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) toplantı salonunda gerçekleştirilen sunum, Jeoloji ve Maden Dairesi Müdürü Ayşen Albayrak, Daire Mühendisleri Jeoloji Mühendisi Oğuz Vadilili ile Jeoloji Mühendisi Salih Erşangil tarafından yapıldı.

KTMMOB Genel Başkanı Seran Aysal, Kıbrıs’ın deprem kuşağında olduğunu anımsatarak, bu topraklarda yaşamın bu gerçekle şekillenmesi gerektiğini belirtti.

“KKTC Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmeliği”nin alanında uzman kişilerin özverili çalışmaları ile 2015’te yayınlandığını hatırlatan Aysal, buna bağlı olarak o döneme ait deprem risk haritasının oluşturulduğunu belirtti.

Kıbrıs’a yakın coğrafyada meydana gelen depremlerle, deprem risk haritasın güncellemeye ihtiyacı olup olmadığına yöçnelik çalışmalar yapılmasının elzem olduğunu söyleyen Aysal, bu bağlamda Jeoloji ve Maden Dairesi Müdürlüğü’nün “KKTC Karasal Alanda Yüzeylenen Aktif Fay Haritası” çalışmasının değerli olduğunu ifade etti.

Deprem süreçlerinin dinamik olduğunu ve yönetmeliklerin bilimsel verilere bağlı kalınarak güncellemesi gerektiğini kaydeden Seran Aysal, “KKTC Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmeliği” ve haritasının geçen 10 yıllık dönemdeki gelişmeler ve çalışmalar dikkate alınarak gözden geçirilmesi ve ihtiyaç oluşması durumunda güncellemesi gerektiğini belirtti.

Aysal, bu doğrultuda, KTMMOB’ye bağlı Yerbilim Mühendisleri Odası ve İnşaat Mühendisleri Odası’nın birlikte çalışmaya devam ederek ortaya yeni risk harita çıkarmasının önemine de işaret etti.

Deprem kuşağında olan ülkeler açısından yapı denetiminin rolünün büyük olduğunu belirten Seran Aysal, denetimin bir bütün olduğunu, projenin yönetmeliklere göre düzenlenmesi ile başlayan denetimin imalat aşamasında hem uygulama hem de malzeme denetimi ile devam etmesi gerektiğini söyledi.

Taşıyıcı yapı malzemelerinin denetimine yönelik yakın zamanda önemli bir adım atıldığını belirten Aysal, İthalatı ve İhracatı (Düzenleme ve Denetim) Tüzüğü’ndeki değişikliğe işaret ederek, inşaat demirlerinin ve diğer taşıyıcı yapı malzemelerinin ülkeye girişteki denetiminin yasal boyut kazanmasının değerli bir adım olduğunu vurguladı.