Uyuşturucu zanlısı teminata bağlandı

18.12.19 tarihinde saat 01.30 raddelerinde alınan bilgi ışığında, Gazimağusa’da bir üniversitenin öğrenci yurdunda kalmakta olan Kosisochukwu Divene Favour Okafor (E-18) un yurt odasında yapılan aramada çalışma masası üzerinde Hint Keneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan yarım gram ağırlığında madde ve yere atılmış içerinde Hint keneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan ucu yanık sarma bir sigara bulunarak emare olarak alındıktan sonra zanlı tutuklanmıştı.

18.12.19 tarihinde kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılan zanlı aleyhine tahkikat amaçlı 2 gün tutukluluk emri temin edilmişti.

Zanlı 20.12.19 tarihinde yeniden Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldı. İddia makamı adına mahkemede hazır bulunan polis memuru Hasan Derman olgularla ilgili mahkemeye bilgi aktardı. Derman şahadetinde 18.12.19 tarihinde saat 01.30 raddelerinde, Gazimağusa’da bir öğrenci yurdu içerisinde merdivenlerden düşmek suretiyle baygın vaziyette yatmakta olan bir kişi olduğuna dair alınan bilgi ışığında olay mahalline gidildiğini söyledi.

Merdivenlerden düşmek suretiyle yerde baygın yatmakta olan zanlının uyuşturucu madde içmiş olabileceği şüphesiyle aynı gün saat 02.25-02.45 saatleri arasında arama müzekkeresi tahtında 357 numaralı odasında huzurunda arama yapıldığını söyleyen Derman, çalışma masası üzerinde Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yarım gr ağırlığında madde ve yere atılmış içerisinde Hint keneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan ucu yanık sarma sigara bulunarak emare alındığını ve zanlının tutuklandığını aktardı.

Zanlıya bugün itibarıyla tasarrufunda 93 mlg ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu madde ve 299 mlg ağırlığında içerisinde tütün ile karışık Hint keneviri türü uyuşturucu madde bulunan ucu yanık bir adet sigara tasarrufundan yazılı dava okunduğunu söyleyen Derman, zanlının davasına kabul ederim cevabını verdiğini belirtti.

Derman şahadetine devamla, Nijerya uyruklu olup KKTC de öğrenci olarak bulunan zanlının uygun bir teminatla serbest kalmasını talep etti.

Şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Güzeler, zanlının KKTC haricine çıkışını men ederek kimlik, pasaport ve seyahat belgelerini polise teslimi, haftada bir gün polise ispat-ı vücut etmesi ve 3000 TL nakdi teminat yatırması şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi. (MHA)