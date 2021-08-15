Uyuşturucu zanlıları 3 gün poliste tutuklu kalacak

Kamalı Haber

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mustafa Zor olayla ilgili bulguları aktardı.

Zor 14 Ağustos 2021 tarihinde saat 09.20 raddelerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibi tarafından Girne’de Kurtuluş Caddesi Perla Sitesi’nden çıkış yapmaya çalışan SE 858 plakalı araç alıkonularak, araç sürücüsü Chizi Armstrong Ejiogwu ve araçta yolcu olarak bulunan zanlı Audrey Tarisai Ringa Dumbura’nın huzurunda yapılan aramada sağ arka tekerlek davlumbazı içerisine gizlenmiş yaklaşık 250 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını ve zanlıların suçüstü hali gereği tutuklandığını söyledi.

Polis akabinde saat 10:10 – 11:10 saatleri arasında Zanlı Chizi Armstrong Ejiogwu’nun Girne’deki ikametgâhında mahkeme emri ile huzurunda yapılan aramada; ikametgâhında yaklaşık yarım gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, beş adet içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan sigara izmariti ve bir adet içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan plastik öğütücü bulunarak emare alınmıştır.

Polis mesele ile ilgili olarak zanlıların yapmış oldukları beyanların teyit ve tekzip edilmesi gerektiği alınan emarelerin laboratuvara gönderileceği ayrıca konu uyuşturucu maddelerin muhafaza edildiği poşetlerin parmak izi incelemesi yapılacağından ilk etapda zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.