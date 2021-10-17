banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
İzel Seylani “En İyi Aktör” seçildi
Gururlandık!
Rum hükümet sözcüsünden Tatar’a yanıt
Pelekanos'dan Tatar'a yanıt!
Otostop çeken öğrenciye hem darp hem tecavüz!
Hem darp, hem tecavüz!
UBP’de enerji patlaması yaşanıyor…
UBP’de enerji patlaması yaşanıyor…
banner376

Uyuşturucu zanlıları 3 gün poliste tutuklu kalacak

Girne’de meydana gelen "Kanunsuz Uyuşturucu Madde(Sentetik Cannabinoid,Hint Keneviri) Alma, Verme ve Tasarrufu" suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Takudzwa Brendoon CHINYEMBA, Somtochukwu Chidozie NDUBUİSİ, Martin Mbalendo NYIRENDA tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

17 Ekim 2021 Pazar 11:19
Uyuşturucu zanlıları 3 gün poliste tutuklu kalacak

Kamalı Haber

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ahmet Akacan olayla ilgili bulguları aktardı. Akacan 16 Ekim 2021 tarihinde saat 20.30 raddelerinde Girne’de Uğur Mumcu Caddesi üzerinde şüpheli bir vaziyette tespit edilen Zanlı-1 Takudzwa Brendoon CHINYEMBA’nın  üzerinde yapılan aramada tasarrufunda yaklaşık 200 miligram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak suçüstü hali tutuklandığını söyledi.

banner341
Polis akabinde CHINYEMBA’dan yapılan soruşturmada tasarrufunda bulunan uyuşturucu maddeleri aynı gün Lefkoşa’da sakin Zanlı-2 Somtochukwu Chidozie NDUBUİSİ’den aldığının tespit edildiğini ve ayni gün   Ortaköy adresindeki ikametgahında yapılan aramada tasarrufunda satışa hazır vaziyette 13 ayrı beyaz renk kağıt içerisinde yaklaşık 3 gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile yaklaşık 2 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak suç üstü tutuklandığını mahkemeye aktardı.

Polis akabinde aynı gün Zanlı-2 den yapılan soruşturmada tasarrufunda bulunan uyuşturucu maddeleri Lefkoşa’da sakin Zanlı-3 Martin Mbalendo NYIRENDA’dan  aldığı tespit edilmiş ve Martin Mbalendo NYIRENDA’da derdest emri gereği tutuklandığını belirtti.

Polis memuru Ahmet Akacan mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın yeni olduğunu alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera kayıtları olduğunu ayrıca alınan emarelerin laboratuara gönderileceğini belirterek ilk etapta soruşturma maksatlı zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Meltem Dündar zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
1 kişi aranıyor
1 kişi aranıyor
Aracına aldığı kadına tecavüz etti iddiası
Aracına aldığı kadına tecavüz etti iddiası
Beyarmudu'nda uyuşturucu!
Beyarmudu'nda uyuşturucu!
Kayıp şahıslar aranıyor!
Kayıp şahıslar aranıyor!
İtalyan uyruklu turistin üzerinden uyuşturucu çıktı
İtalyan uyruklu turistin üzerinden uyuşturucu çıktı
Gazimağusa'da kaza!
Gazimağusa'da kaza!
Üzerlerinden uyuşturucu çıktı!
Üzerlerinden uyuşturucu çıktı!
Evlerinde rahatsızlanan iki kişi yaşamını yitirdi..
Evlerinde rahatsızlanan iki kişi yaşamını yitirdi..
Hırsızlıktan tutuklandı, kaçak olduğu da ortaya çıktı
Hırsızlıktan tutuklandı, kaçak olduğu da ortaya çıktı
Turan Demir 3 gün poliste tutuklu kalacak
Turan Demir 3 gün poliste tutuklu kalacak

banner398

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim