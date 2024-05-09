Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa'da surlariçinde İplik Pazarı Sokak üzerinde tasarrufunda uyuşturucu madde bulunan zanlı S.A tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Süleyman Taluğ olayla ilgili bulguları aktardı. Taluğ huzurda bulunan zanlı S.A’nın "Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu Ve Kanunsuz Patlayıcı Madde Tasarrufu" suçundan methaldar olduğunu söyledi. Polis 08 Mayıs 2024 tarihinde saat 11:50 raddelerinde Lefkoşa surlariçinde İplik Pazarı Sokak üzerinde bir polis ekibi tarafından şüphe üzerinebir araçta yapılan aramada araçta yolcu olarak bulunan 17 yaşındaki zanlı S.A’nın sağ eli ile aracın iki koltuğu arasında bulunan el freninin olduğu bölgeye bir şeyler koyması üzerine yapılan kontrolde uyuşturucu madde olduğuna inanılan yaklaşık 1 gram ağırlığında streç naylona sarılı hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunup suçüstü hali gereği tutuklandığını söyledi. Polis ayrıca zanlının kalmakta olduğu Lefkoşa, Küçük Kaymaklı'daki ikametgahında mahkeme emri ile yapılan aramada yatak odasında elbise dolabı çekmecesi içerisinde bir adet uçaksavar mermisi bulunup emare olarak zapt edildiğini söyledi. Polis memuru Taluğ zanlının mesele ile ilgili olarak vermiş olduğu gönüllü ifadenin teyit tekzip edileceğini, ayrıca alınan emarelerin tahlile gönderildiğini belirterek ilk etapta soruşturma maksatlı 1 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının soruşturma maksatlı 1 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.