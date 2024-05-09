Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ercan Havalimanı'nda gelen yolcu salonu içerisinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibi tarafından Pamir isimli köpeğin tepki vermesi üzerine yapılan kontrolde tasarrufunda uyuşturucu madde bulunan zanlı Cem Koçak tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Serkan Sakallı olayla ilgili bulguları aktardı. Sakallı huzurda bulunan zanlı Cem Koçak’ın 3 Mayıs 2024 tarihinde saat 17:30’da Lefkoşa Ercan Havalimanı'nda gelen yolcu salonu içerisinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibi tarafından Pamir isimli köpeğin zanlı Cem Koçak’ın tasarrufunda bulunan valize tepki vermesi üzerine yapılan aramada sigara paketinde yaklaşık 1 adet içerisinde tütünle karışık uyuşturucu olduğuna inanılan sarma sigara, yaklaşık 1 Gram ağırlığında reçine halde Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve 1 adet şeffaf naylona sarılı yaklaşık 1 Gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını söyledi. Polis zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını ve konu ile ifade verdiğini belirtti. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve zanlıların ülkede turist statüsünde olduğunu göz önüne alarak mahkemenin uygun bir teminata bağlamasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının davasında hazır olması maksadı 20 günü aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.