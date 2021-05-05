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Sıcaklarla beraber yangınlar da arttı!

Her iki yangın da İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü..

05 Mayıs 2021 Çarşamba 10:52
Sıcaklarla beraber yangınlar da arttı!
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04.05.2021 tarihinde, saat 14.00 sıralarında, Gazimağusa Kabristanlığının güney kısmındaki dere yatağında henüz tespit edilemeyen sebepten ötürü meydana gelen yangın sonucu beş dönümlük arazi içersinde bulunan kuru otların yanı sıra bir adet akasya ağacı ve Şeho ÖZDEMİR’e ait sulama hortumları yanarak zarar görmüştür. Yangın İtfaiye ekipleri tarafından döndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.


04.05.2021 tarihinde, saat 16:30 sıralarında, Güzelyurt’ta Biren Tarım Bölgesinde elektrik trafosunda meydana gelen kısa devre neticesinde meydana gelen yangın sonucu üç ayrı şahsa ait toplam 80 dönüm biçilmemiş arpa yanarak zarar meydana gelmiştir. Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
Gazimağusada YangınGüzelyurtta Yangın
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