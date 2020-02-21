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Lefkoşa'da uyuşturucu operasyonu

Lefkoşa’da Narkotik polisinin gerçekleştirdiği operasyonda ikametgâhında uyuşturucu madde bulunan zanlı Tuncay Nazıroğlu tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Lefkoşa'da uyuşturucu operasyonu

Lefkoşa’da Narkotik polisinin gerçekleştirdiği operasyonda ikametgâhında uyuşturucu madde bulunan zanlı Tuncay Nazıroğlu tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

21 Şubat 2020 Cuma 12:40
Lefkoşa'da uyuşturucu operasyonu
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Lefkoşa’da Narkotik polisinin gerçekleştirdiği operasyonda ikametgâhında uyuşturucu madde bulunan zanlı Tuncay Nazıroğlu tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Ozan Özder olayla ilgili bulguları aktardı. Özder huzurda bulunan zanlı Tuncay Nazıroğlu’nun Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibi tarafından 11.20-12.00 saatleri arasında Ortaköy - Lefkoşa’da bulunan ikametgâhında mahkeme emri ile huzurunda yapılan aramada tasarrufunda yaklaşık 1 gram ağırlığında Kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yaklaşık yarım gram ağırlığında MDMA türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yaklaşık 1 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan üzerinde Amsterdam Holland yazılı metal öğütücü ile içerisinde tütün ile karışık Hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan ucu yanık sarma sigara bulunarak emare alındığını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini belirterek zanlının tahkikatın salimen yürütüle bilmesi için 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
UyuşturucuTuncay Nazıroğlu
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