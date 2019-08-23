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İki kişi aranıyor!

İki kişi aranıyor!

23 Ağustos 2019 Cuma 18:43
İki kişi aranıyor!

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de bir otelde kalan İ.H.A.’nın 189 bin 500 dolar parasını emanet aldıktan sonra çaldığı iddia edilen Fadi el Khoury bugün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Zanlının aranan iki şahısla birlikte söz konusu suçu işlediği iddia edildi. Otelin casinosuna müşteri getirme işiyle uğraştığı belirtilen zanlının ülkeden çıkış yaparken yakalandığı belirtildi.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru, zanlının M.İ ve İ.C.’nin isteği üzerine otelin casinosunda müşteri olarak bulunan İ.H.A.’nın 189 bin 500 dolar parasını emanet aldıktan sonra kendisine vermeyerek çaldığını söyledi.

Polis, zanlının 21 Ağustos tarihinde Beyarmudu Sınır Kapısı’ndan çıkış yaparken yakalandığını ifade etti.

Zanlının gözaltına alındığını, soruşturma başlatıldığını kaydeden polis, telefonunda birçok yazışma tespit edildiğini ifade etti.Mesele ile ilgili alınması gereken ifadeler olduğunu, aranan 2 kişi ve kayıp 189 bin 500 dolar olduğunu kaydeden polis, zanlının 6 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

Son Güncelleme: 23.08.2019 18:56
Anahtar Kelimeler:
Fadi El KhouryEmanetKayıpDolarPara
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