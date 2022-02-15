İki ani ölüm

14.02.2022 tarihinde, saat 20:30 sıralarında, Karşıyaka’da sakin William WODSON(E-78) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.

12.02.2022 tarihinde, Gazimağusa’da kalmakta olduğu ikametgah içerisinde rahatsızlanarak ambulansla kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamanı yitiren Bilal BAYTAŞ(E-64)’ın yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin kalp krizi ve kronik akciğer hastalığına bağlı olarak gelişen solunum yetmezliği sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.