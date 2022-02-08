banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Tatar: “Nisap sorunu olmadan uyum içinde çalışacak istikrarlı bir hükümet fevkalade önemlidir”
“Yeni bir dönem başladı”
Ani ölüm
Ani ölüm
Hükümeti kurma görevi Sucuoğlu’nda..
Hükümeti kurma görevi Sucuoğlu’nda..
Tatar, hükümeti kurma görevini Sucuoğlu’na verecek
Tatar, hükümeti kurma görevini Sucuoğlu’na...
Suat Günsel neye tahammül edemedi!
Suat Günsel neye tahammül edemedi!
banner404

Güney Kıbrıs'a geçmeye çalışırken yakalandılar

Askeri yasak bölgeyi ihlal ederek Güney Kıbrıs’a geçmeye çalışırken suçüstü yakalanan zanlılar Davut Koyuncu, Khadim Hussaın Muhammad Umer Khan, Cedrick Botulu Balınaı, Nadın Ngwe Ndıkum, Bernadette Bekı Mbuye, Asif Ahmed ve Chritian Wumba Kıalungıla mahkeme huzuruna çıkarıldı.

08 Şubat 2022 Salı 15:41
Güney Kıbrıs'a geçmeye çalışırken yakalandılar

banner341
Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Askeri yasak bölgeyi ihlal ederek Güney Kıbrıs’a geçmeye çalışırken suçüstü yakalanan zanlılar Davut Koyuncu, Khadim Hussaın Muhammad Umer Khan, Cedrick Botulu Balınaı, Nadın Ngwe Ndıkum, Bernadette Bekı Mbuye, Asif Ahmed ve Chritian Wumba Kıalungıla mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ali Aydoğanlı, olguları aktardı. Polis, Davut Koyuncu, Khadim Hussaın Muhammad Umer Khan, Cedrick Botulu Balınaı, Nadın Ngwe Ndıkum, Bernadette Bekı Mbuye, Asif Ahmed ve Chritian Wumba Kıalungıla’nın İnsan Kaçakçılığı ve 1. Derece Askeri Yasak Bölgeyi İhlal suçlarına methaldar olduklarını belirtti. Polis, 07.02.2022 tarihinde saat 22:30 raddelerinde Akıncılar bölgesinde Güzelyurt'ta sakin 1- Davut Koyuncu’nun (E-45) kullanımında bulunan KD 297 plakalı salon araç içerisinde Pakistan Uyruklu 2- Khadim Hussaın (E-41 Pakistan) 3- Muhammad Umer Khan (E- 25), 4-Nadın Ngwe Ndıkum (K-25) 5- Bernadette Bekı Mbuye (K-31) , 6-Asif Ahmed (E-28) , 7- Chritian Wumba Kıalungıla (E-28) 8- Cedrick Botulu Balınaı’nın (E-36 ) 1. Derece Askeri Yasak Bölgeyi ihlal edip insan kaçakçılığı yapmak için imkan sağlayıp Güney Kıbrıs Rum Yönetimine geçecekleri sırada asker tarafından tespit edilerek suçüstü gereği tutuklandıklarını anlattı. Polis, zanlı 1’in gönüllü ifade verdiğini ve vermiş olduğu gönüllü ifadenin teyit ve tekzibinin yapılması gerektiğini söyledi. Polis, zanlı 2’nin sözlü beyanında KKTC’de çalışma izinli olduğunu söylediğini ancak araştırılmasının halen daha yapılamadığını belirtti. Polis, yine diğer zanlıların KKTC’deki statülerinin halen daha araştırılamadığını söyledi. Polis,  mesele ile ilgili olarak alınacak ifadeler olduğunu ve bu bağlamda tahkikatın salimen yürütülmesi için tüm zanlıların poliste 2 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren yargıç Jale Ergüden, zanlıların 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akacan zanlılarına ek tutukluluk
Akacan zanlılarına ek tutukluluk
Kapıda sorun çıkardı!
Kapıda sorun çıkardı!
Laptopu çaldı, satmaya çalıştı!
Laptopu çaldı, satmaya çalıştı!
Uyuşturucu soruşturması devam ediyor
Uyuşturucu soruşturması devam ediyor
Uyuşturucuyu 150 Dolara almış!
Uyuşturucuyu 150 Dolara almış!
Ölümlü kazaya 3 yıl 6 ay hapis
Ölümlü kazaya 3 yıl 6 ay hapis
Tümmüdahalelere rağmen kurtarılamadı
Tümmüdahalelere rağmen kurtarılamadı
Acı haber
Acı haber
Lefkoşa'da hırsızlık
Lefkoşa'da hırsızlık
Arkadaşının araç içerisinde düşürdüğü telefonu sirkat edip başkasına sattı
Arkadaşının araç içerisinde düşürdüğü telefonu sirkat edip başkasına sattı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim