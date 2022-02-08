Güney Kıbrıs'a geçmeye çalışırken yakalandılar

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Askeri yasak bölgeyi ihlal ederek Güney Kıbrıs’a geçmeye çalışırken suçüstü yakalanan zanlılar Davut Koyuncu, Khadim Hussaın Muhammad Umer Khan, Cedrick Botulu Balınaı, Nadın Ngwe Ndıkum, Bernadette Bekı Mbuye, Asif Ahmed ve Chritian Wumba Kıalungıla mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ali Aydoğanlı, olguları aktardı. Polis, Davut Koyuncu, Khadim Hussaın Muhammad Umer Khan, Cedrick Botulu Balınaı, Nadın Ngwe Ndıkum, Bernadette Bekı Mbuye, Asif Ahmed ve Chritian Wumba Kıalungıla’nın İnsan Kaçakçılığı ve 1. Derece Askeri Yasak Bölgeyi İhlal suçlarına methaldar olduklarını belirtti. Polis, 07.02.2022 tarihinde saat 22:30 raddelerinde Akıncılar bölgesinde Güzelyurt'ta sakin 1- Davut Koyuncu’nun (E-45) kullanımında bulunan KD 297 plakalı salon araç içerisinde Pakistan Uyruklu 2- Khadim Hussaın (E-41 Pakistan) 3- Muhammad Umer Khan (E- 25), 4-Nadın Ngwe Ndıkum (K-25) 5- Bernadette Bekı Mbuye (K-31) , 6-Asif Ahmed (E-28) , 7- Chritian Wumba Kıalungıla (E-28) 8- Cedrick Botulu Balınaı’nın (E-36 ) 1. Derece Askeri Yasak Bölgeyi ihlal edip insan kaçakçılığı yapmak için imkan sağlayıp Güney Kıbrıs Rum Yönetimine geçecekleri sırada asker tarafından tespit edilerek suçüstü gereği tutuklandıklarını anlattı. Polis, zanlı 1’in gönüllü ifade verdiğini ve vermiş olduğu gönüllü ifadenin teyit ve tekzibinin yapılması gerektiğini söyledi. Polis, zanlı 2’nin sözlü beyanında KKTC’de çalışma izinli olduğunu söylediğini ancak araştırılmasının halen daha yapılamadığını belirtti. Polis, yine diğer zanlıların KKTC’deki statülerinin halen daha araştırılamadığını söyledi. Polis, mesele ile ilgili olarak alınacak ifadeler olduğunu ve bu bağlamda tahkikatın salimen yürütülmesi için tüm zanlıların poliste 2 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren yargıç Jale Ergüden, zanlıların 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.