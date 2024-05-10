Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çavuş, mesajında, engelliliğin bir sınırlama değil, farkındalık olduğunu kaydederek, bu farklılığı anlamanın ve herkes için kapsayıcı ve erişilebilir bir dünya inşa etmenin herkesin sorumluluğu olduğunu belirtti.

“Farkındalık sadece bu özel günlerle sınırlı kalmamalıdır. Her gün, engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak ve onların topluma tam katılımını sağlamak için hepimiz elimizi taşın altına koymalıyız.” diyen Bakan Çavuş, engelli bireylere yönelik önyargıları ve ayrımcılığı ortadan kaldırmak için birlikte çalışılması gerektiğini söyledi.

Çavuş, “Engelli bireylere gösterdiğimiz saygı ve duyarlılık, aynı zamanda kendimize ve topluma olan saygımızın da göstergesidir.” dedi.

Engelliler Haftası vesilesiyle tüm engelli bireylere sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yaşam dileyen Bakan Çavuş, “Unutmayalım ki engelleri yıkmak hepimizin elinde” ifadelerini kullandı.