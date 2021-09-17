banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Girne'de sahte para
Girne'de sahte para
Başbakan Saner kirli akaryakıt iddiaları hakkında konuştu
Saner'den açıklama
Yonpaş Metin Derinel Lisesi temeli atıldı
Yonpaş Metin Derinel Lisesi temeli...
Yerel seçimlere de müdahale olur mu?
Yerel seçimlere de müdahale olur...
banner376
Flaş Haber
74'ü yerel 97 pozitif vaka
Kapat

Girne'de sahte para

17 Eylül 2021 Cuma 16:09
Girne'de sahte para

banner341
16.09.2021 tarihinde, Girne’de faaliyet gösteren bir kumarhanede müşteri olarak bulunan bir  şahıs sahte olduğunu bildiği  tasarrufundaki 20 adet 100’lük sahte ABD Doları banknotları (2.000 $) tedavüle sürmüştür.

Mesele ile ilgili olarak yapılan ileri soruşturma kapsamında bahse konu şahsın kalmakta olduğu otel odasında yapılan aramada; 7 adet 100’lük sahte ABD Doları  (700 $ ) daha tespit edilmiştir.

Söz konusu sahte paralardan daha önceden piyasaya sürülme ihtimali göz önünde bulundurulduğundan, ellerinde 100’lük “ABD Doları ” cinsi para bulunan, bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi yapacak kişi ve kurumların çok dikkatli olmalarını, şüpheli gördükleri kişileri en yakın polis karakoluna bildirmeleri önemle rica olunur.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Husumetli olduğu çifte söylediği sözler başını yaktı!
Husumetli olduğu çifte söylediği sözler başını yaktı!
Tutuksuz yargılanacak
Tutuksuz yargılanacak
Polisten haberler..
Polisten haberler..
Sahte para zanlıları 1 gün poliste tutuklu kalacak
Sahte para zanlıları 1 gün poliste tutuklu kalacak
Kadir Öztürk tutuklu yargılanacak
Kadir Öztürk tutuklu yargılanacak
Mert Güler 1 gün poliste tutuklu kalacak
Mert Güler 1 gün poliste tutuklu kalacak
İbrahim Uçar 1 gün poliste tutuklu kalacak
İbrahim Uçar 1 gün poliste tutuklu kalacak
Suç makineleri!.. Sahte para ve uyuşturucu
Suç makineleri!.. Sahte para ve uyuşturucu
Polisten haberler..
Polisten haberler..
Erkan Karamustafalar 2 gün poliste tutuklu kalacak
Erkan Karamustafalar 2 gün poliste tutuklu kalacak

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim