Gazimağusa’da araç yangını

20.12.2020 tarihinde, saat 23:30 sıralarında, Gazimağusa’da Vural Sokak üzerinde park halinde bulunan Muhammet BİBEROĞLU’nun kullanımındaki TKT 355 plakalı Vito marka araçta elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu meydana gelen yangın sonucu aracın arka bagajı ile iç tavan döşemesi tamamen, arka koltukları ile tavan kısmı ise kısmen yanarak hasara uğramıştır. Yangın araç sahibi ile bölge sakinleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.