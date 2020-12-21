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Gazimağusa’da araç yangını

21 Aralık 2020 Pazartesi 16:23
Gazimağusa’da araç yangını
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20.12.2020 tarihinde, saat 23:30 sıralarında,  Gazimağusa’da Vural Sokak üzerinde park halinde bulunan  Muhammet BİBEROĞLU’nun kullanımındaki TKT 355 plakalı Vito marka araçta elektrik  aksamlarının kısa devre yapması sonucu meydana gelen yangın sonucu aracın arka bagajı ile iç tavan döşemesi tamamen, arka koltukları ile tavan kısmı ise kısmen yanarak hasara uğramıştır. Yangın araç sahibi ile bölge sakinleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.  

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Son Güncelleme: 21.12.2020 17:46
Anahtar Kelimeler:
YangınGazimagusa
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