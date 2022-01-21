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Çocuğu şımarıklık yaptığı için ciddi şekilde darp etti

Çamlıbel Karakolu’nda görevli polis memuru Uğur Karol, zanlı Sare Konya’nın 19 Ocak saat 11.30’da eşi Cevdet Konya’nın ilk evliliğinden olan 4 yaşındaki erkek çocuğunu şımarıklık yaptığı gerekçesiyle ikametgahı içerisinde ciddi şekilde darp ettiğini, eşinin ise olaya müdahale etmeyerek kayda aldığını söyledi.

21 Ocak 2022 Cuma 19:05
Çocuğu şımarıklık yaptığı için ciddi şekilde darp etti

Evrim Kamalı

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Kıbrıs Manşet Özel Haber

Çamlıbel Karakolu’nda görevli polis memuru Uğur Karol, zanlı Sare Konya’nın 19 Ocak saat 11.30’da eşi Cevdet Konya’nın ilk evliliğinden olan 4 yaşındaki erkek çocuğunu şımarıklık yaptığı gerekçesiyle ikametgahı içerisinde ciddi şekilde darp ettiğini, eşinin ise olaya müdahale etmeyerek kayda aldığını söyledi. Polis, aynı gün zanlı baba Cevdet Konya’nın polise olayı bildirip şikayetçi olduğunu söyledi. Polis, Sera ve Cevdet Konya’nın tutuklandığını, görüntünün olduğu cep telefonunun incelenmek üzere emare alındığını belirtti. Polis, çocuğun doktor kontrolünden geçirildiğini, darp raporu temin edildiğini söyledi. Polis memuru, çocuğun geçmişte darp edilip edilmediğine dair araştırmanın süreceğini, görüntülerin emare alındığını ifade etti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlıların geri kalan kısmına etki edemeyeceğini, olayın toplumda infial yarattığını belirterek, zanlıların teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, yaşanan olayın ciddiyetine vurgu yaparak, zanlıların 15 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmelerine emir verdi.

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Son Güncelleme: 22.01.2022 10:21
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