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Bulundukları araçta 100 ml uyuşturucu madde bulunan 3 kişi tutuklandı

07 Haziran 2021 Pazartesi 16:09
Bulundukları araçta 100 ml uyuşturucu madde bulunan 3 kişi tutuklandı
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Geçitkale‘ye bağlı Tirmen köyü girişinde park halinde bulunan ND 695 plakalı araç içerisinde şüpheli vaziyette görülen Cemal Cangizhan (E-44), Mahmut Saymaz (E-57) ve İlkay Dural (E-25)’in üst ve araçlarında yapılan aramada tasarruflarında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan toplam 100 ml ağırlığında madde bulunarak emare alındı ve suçüstü hali gereği her üç zanlı tutuklandı.

Zanlılar bugün 07.06.21 tarihinde kanunsuz sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde tasarrufu suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak haklarında tahkikat amaçlı üçer gün tutukluluk emri temin edildi.

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Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis memuru Kemal Onbaşı, olgularla ilgili mahkemeye bilgi aktardı. Tanık polis şahadetinde, 6.06.21 tarihinde saat 23.30 raddelerinde, Tirmen köyü girişinde yolun sağ kenarında park halinde bulunan zanlı 1 yönetimindeki ND 695 plakalı araç içerisindeki zanlıların Geçitkale polisi tarafından şüpheli hareketleri nedeniyle tespit edilip alıkonduklarını ve olaydan narkotik ve kaçakçılığı önleme şubesine bilgi verdiklerini söyledi.

Olayın şubenin bilgisine gelmesi üzerine ayni akşam saat 00.30 raddelerinde olay yerine gidildiğini belirten tanık polis, zanlıların üzerlerinde ve bulundukları araç içerisinde arama yapıldığını söyledi. Yapılan arama sonucu sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan aracın sol ön kapı cebi içerisinde 50 ml ve ön yolcu koltuğu paspası üzerinde 50 ml olmak üzere toplam 100 ml madde bulunarak emare alındığına değinen tanık polis, suçüstü hali gereği her 3 zanlının tutuklandığını söyledi.

Meselenin yeni olduğuna, alınması gereken ifadeler yanında emarelerin analiz ve incelenmek üzere uzmana gönderileceğine dikkat çeken tanık polis, tahkikatını salimen devam ettirebilmek maksadıyla zanlılar aleyhine üçer gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlıların üçer gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönüne emir verdi.(MHA)

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Anahtar Kelimeler:
Cemal CangizhanMahmut Saymazİlkay Dural
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