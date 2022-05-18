5.5 Kilo uyuşturucu, tabanca ve mermi ele geçirildi

17.05.2022 tarihinde, saat 17:00 sıralarında, Gazimağusa Büyük Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir iş yerinde, yurt dışından konteynır ile gelen yedek parçalar içerisinde, polis ekipleri ile Gümrük ve Rüsumat Dairesi Müdürlüğü yetkilileri tarafından gerçekleştirilen operasyon (Tampon Operasyonu) kapsamında yaklaşık 5 kilo 500 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler ile bir adet hassas terazin bulunarak emare olarak alınmıştır. operasyon kapsamında S.S.(E-54), H.Y.(E-25), H.K.(E-32) ve A.G.Y.(E-28) tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

Öte yandan 18.05.2022 tarihinde, saat 05:30 sıralarında, Gazimağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon (Tepe Operasyonu) sonucu; 2 adet tabanca ve şarjörü, 20 adet canlı mermi, yaklaşık 82 gr ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 8 gr Methamfetamin, 2 gr kokain, 2 adet öğütücü, bir adet hassas terazi ve patlayıcı madde sınıfına giren 620 adet torpil bulunarak emere olarak alınmıştır. Operasyon kapsamında M.M. (E-47) ve A.D. (E-27) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.