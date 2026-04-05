04.04.2026 tarihinde, saat 23.00 sıralarında, Haspolat’ta Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekibi tarafından C.I.N.(E-26) ve S.F.O.(E-24)’nun kalmakta oldukları ikametgahta yapılan aramada, tasarruflarında toplamda 1,5 gr ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

04.04.2026 tarihinde, saat 22.20 sıralarında, Gazimağusa’da Aladağ Sokak üzerinde devriye halinde bulunan Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekibi tarafından şüpheli halde tespit edilen R.C.N.(E-36)’nin üzerinde yapılan aramada; satışa hazır paketler haline getirilmiş toplamda 6 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.