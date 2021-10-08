banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
6 bin 671 kişiye ödeme yapıldı
Ek mesailer ödendi
Arıklı-Çavuşoğlu gerilimi artıyor
Arıklı-Çavuşoğlu gerilimi
Öğrenci geldi ev sahipleri yine şımardı!
Öğrenci geldi ev sahipleri yine...
Saner'den çarpıcı açıklamalar
Saner'den çarpıcı açıklamalar!
banner376

3'ü tutuklu 2'si tutuksuz yargılanacak

Girne Narkotik Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen Şahin operasyonunda tutuklanan Murat Yıldırım, Çağrı Güneş, Devrim Can Güneş, Dominic Irven ve Mehmet Yıldırım bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

08 Ekim 2021 Cuma 21:04
3'ü tutuklu 2'si tutuksuz yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne Narkotik Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen Şahin operasyonunda tutuklanan Murat Yıldırım, Çağrı Güneş, Devrim Can Güneş, Dominic Irven ve Mehmet Yıldırım bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

banner341
Mahkemede olguları aktaran Polis memuru Mert Gültuna, 28.09.2021 tarihinde Lefkoşa-Girne anayolunda saat 16.15 raddelerinde Narkotik Önleme Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen şahin operasyonunda; GL 717 plakalı sürücüsü Murat Yıldırım, araçta yolcu olarak bulunan Çağrı Güneş ve Devrim Can Güneş'in durdurulduğunu söyledi. Gültuna, araçta yapılan kontrolde, 30 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde, yaklaşık 300 gram ağırlığında kokain 100 gram ağırlığında MDMA türü uyuşturucu madde, yaklaşık bir kilogramağırlığında Sentetik Cannobionid türü uyuşturucu madde, yine konu araç içerisinde Çağrı Güneş’e ait el çantası içerisinde yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri, içerisinde hintkeneviri türü kalıntısı olduğuna plastik öğütücü bulduklarını söyledi. Polis, tüm zanlıların suçüstü hali gereği tutuklandığını, Murat Yıldırım’ın Lapta'dakiikametgahında yapılan aramada; tasarrufunda yaklaşık 10 miligram ağırlığında kokain türü uyuşturucu madde ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas terazi bulunarak alındığını ifade etti. Yine mesele ile emare olarak ilgili olarak Murat Yıldırım’ın kız arkadaşının erkek kardeşi Dominic Irven' in ikametgahında yapılan aramada yaklaşık 100 miligram ağırlığında tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu, diğer üç zanlıyla birlikte bir zanlının da tutuklandığını söyledi. Polis memuru Mert Gültuna, Dominic Irven' in ifadesinde evlerinde bulunan uyuşturucunun kendisine ait olduğunu söylediğini ifade etti.

Polis, Murat Yıldırım’ın ikinci bir ifade vererek geçtiğimiz 27 ağustosta Mehmet Yıldırım ile birlikte Lefkoşa’da aranan şahıstan kokain türü uyuşturucu aldıklarını, Lefkoşa’dan Girne’ye gelirken yolda bir yere attıklarını söylediğini, bunun üzerine Mehmet Yıldırım’ın da tutuklandığını ifade etti.

Polis zanlılar hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazan Aksun, zanlı Murat Yıldırım ve Devrim Can Güneş’i 3 ayı geçmemek, Dominic Irven’i ise bir ayı geçmemek üzere cezaevine gönderirken, Çağrı Güneş ve Mehmet Yıldırım’ı ise yurtdışına çıkmaktan men ederek, 3’er bin TL nakit teminat, bir kefilin 100 bin TL tutarında kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağladı.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Murat YıldırımÇağrı GüneşDevrim Can GüneşDominic IrvenMehmet Yıldırım
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2 ayı aşmamak kaydıyla cezaevine gönderildi
2 ayı aşmamak kaydıyla cezaevine gönderildi
Balıkçı çalışanı 4 gün poliste tutuklu kalacak
Balıkçı çalışanı 4 gün poliste tutuklu kalacak
Sahte para zanlıları 5 gün daha tutuklu
Sahte para zanlıları 5 gün daha tutuklu
Abubakar Sadıq Umaru 6 gün daha tutuklu
Abubakar Sadıq Umaru 6 gün daha tutuklu
Vural Bozlar 4 gün daha tutuklu
Vural Bozlar 4 gün daha tutuklu
Haggai Onyedikachukwu 7 gün daha tutuklu
Haggai Onyedikachukwu 7 gün daha tutuklu
Bir kiloya yakın uyuşturucu ithal ve tasarrufla suçlanan 3 zanlı tutuklu yargılanacak
Bir kiloya yakın uyuşturucu ithal ve tasarrufla suçlanan 3 zanlı tutuklu yargılanacak
Uyuşturucu madde tasarruf suçlamasıyla 2 şahıs tutuklandı
Uyuşturucu madde tasarruf suçlamasıyla 2 şahıs tutuklandı
Bir süredir aranan uyuşturucu zanlısı yakalandı
Bir süredir aranan uyuşturucu zanlısı yakalandı
Haggai Onyedikachukwu 1 gün poliste tutuklu kalacak
Haggai Onyedikachukwu 1 gün poliste tutuklu kalacak

banner398

banner361

banner357

banner363

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim