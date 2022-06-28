2 buçuk milyon TL’lik uyuşturucu ile yakalandılar cezaevine gönderildiler!

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de Narkotik ekipleri gerçekleştirdiği deprem operasyonunda piyasa değeri 2 buçuk Milyon Türk Lirası olan 3 buçuk kilogram uyuşturucu madde ile yakalanan Okafar Esther Ifeoma ve Amanda Ukwu tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı. Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli Polis Çavuşu Ahmet Bayram olguları aktardı. Bayram, 09.06.2022 tarihinde, saat 16.00 sıralarında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen Deprem Operasyonu sonucu Semih Sancar Caddesi üzerinde şüpheli görülen zanlıların üzerinde yapılan aramada bel çantaları içerisinde satışa hazır 40 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirildiğini söyledi.

Bayram, iki zanlının gözaltına alındığını, olay mahallinde tespit edilen Amanda’ya ait araçta da arama yapıldığını, Lous Voitton marka çantası içerisinde satışa hazır vaziyette 10 gram hintkeneviri daha bulunduğunu belirtti.

Bayram, akabinde zanlıların kalmakta olduğu bir residencede arama yapıldığını, 21 numaralı dairede kanunsuz bir şey bulunmadığını, sadece bir ev anahtarı tespit edildiğini ifade etti. Bayram, zanlı Amanda’nın bulunan anahtarın 25 numaralı karşı daireye ait olduğunu söylediğini aktardı. Bayram, 25 numaralı dairede arama yapıldığını, evin çeşitli bölmelerinde satışa hazır ayrı ayrı paketlenmiş toplam 3 kilo 520 gram hintkeneviri türü uyuşturucu, üzerinde uyuşturucu kalıntısı olan hassas terazi, uyuşturucuların paketlenmesinde kullanılan foil kağıdı, makas, eldiven ele geçirildiğini söyledi. Polis Çavuşu Ahmet Bayram, zanlıların tasarrufunda uyuşturucu satışından temin edilen yüklü miktardaki paralarla ilgili 2 adet hesap defteri de bulunduğunu belirtti.

Polis Çavuşu Ahmet Bayram, mesele ile ilgili yapılan soruşturmada iki şahsın tespit edildiğini, birinin isminin belirlendiğini, diğerinin isminin ise araştırıldığını söyledi. Bayram, her iki zanlının da polise hiçbir şekilde yardımcı olmadıklarını, zanlı Amanda’nın telefonunu bilerek ve isteyerek bloke ettiğini söyledi. Bayram, zanlıların evinde bulunan ve günbe gün kimlere uyuşturucu sattıklarına dair notların tutulduğu defterin de incelemesinin sürdüğünü belirtti. Polis, deftere kaydedilen isimlerin nick name yani kod adla kaydedildiğini, bu takma adların kimlere ait olabileceği ile ilgili araştırma yaptıklarını, zanlıların bu konuda da polise yardımcı olmadıklarını açıkladı.

Polis Çavuşu Ahmet Bayram, ayrıca analize gönderilen uyuşturucu maddeler ve parmak izi incelemesine gönderilen uyuşturucu paketleriyle ilgili raporların da henüz çıkmadığını söyledi.

Polis Çavuşu Ahmet Bayram, soruşturmanın geniş çaplı devam ettiğini, Girne narkotik ekipleri tarafından Girne bölgesinde son yıllarda ele geçirilen en yüksek miktarda uyuşturucuyla ilgili soruşturmanın geniş çaplı devam ettiğini söyledi. Polis Çavuşu Ahmet Bayram, aranan şahıslar, incelenen kanıtlar olduğunu, ayrıca zanlıların cep telefonlarında inceleme yapılması için DATA şubesine gönderdiklerini belirtti.

Bayram, zanlıların tutuklu bulundukları süre içerisinde polise hiçbir şekilde yardımcı olmadıklarını ifade etti. Polis çavuşu Bayram, soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlıların tahkikatın geri kalan kısmına etki edemeyeceğini, zanlı 1’in yasal satütüsü olmadığını, zanlının 2nin de öğrenci kaydını yenilemediğini, pasif öğrenci olduğunu belirterek, 3 ayı aşmayacak bir süre ile cezaevine gönderilmelerini talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.