KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE (METAMFETAMİN) TASARRUFU

10.09.2025 tarihinde, saat 14.00 sıralarında, Gazimağusa’da Güvercinlik Kavşağı üzerinde, Gazimağusa Polis Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından şüpheli olarak görülen M.G(E-36)’nin üzerinde yapılan arama neticesinde yaklaşık 1 gram metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet metal kaşık tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

YANGIN

10.09.2025 tarihinde, saat 15:30 sıralarında, Girne’de, Uğur Mumcu Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren bir işletmenin batıya bakan arka kısmında henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı meydana gelen yangın neticesinde iş yerine ait 1 tonluk su deposu, 1 adet su motoru, 1 adet pres kontrol, 3 adet klima ünitesi kısmen, reklam tabelası, 1 plastik logar kapağı, 1 adet duvar aydınlatması, 10 metre uzunluğundaki gider borusu, sandviç panel ile karton kutular yanarak zarar gördü. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.

KKTC’DE İKAMET İZİNSİZ İKAMET ETMEK

10.09.2025 tarihinde, Polis Ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen bir kişi tutuklanarak aleyhinde yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

TRAFİK KAZASI

1. 11.09.2025 tarihinde, saat 01:00 sıralarında, Girne’de Hakkı Borataş Caddesi üzerinde, Mücahit Emin YILDIZ (E-28), yönetimindeki PB 368 plakalı salon araç ile dikkatsizce güney istikamete doğru seyrettiği sırada gidiş istikametine göre yolun solunda bulunan askeri birliğe ait bariyerlere ve bilgilendirme levhasına çarpıp durmuştur. Kaza sonucu herhangi bir yaralanma olmazken, yürütülen soruşturma kapsamında polise yeterli nefes örneği vermeyi reddeden PB 368 plakalı araç sürücüsü Mücahit Emin YILDIZ tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

2. 11.09.2025 tarihinde, saat 03.30 sıralarında, Gaziveran’de Karanfil Sokak üzerinde Ayer DORA (E-19), 130 mlgr alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki YG 588 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada gidiş istikametine göre yolun sağ tarafında bulunan toprak sete aracının ön kısmı ile çarpmıştır. Çarpmanın etkisi ile kontrolsüzce yoluna devam eden araç zeytin bahçesi içerisine girerek takla atmıştır. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Ayer DORA ve araçta yolcu olan Berke KAŞİF (E-17), kaldırıldıkları Cengiz Topel Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından müşahede altına alınmışlardır. Soruşturma devam etmektedir.