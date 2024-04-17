KANUNSUZ ATEŞLİ SİLAH VE PATLAYICI MADDE TASARRUFU

16.04.2024 tarihinde, saat 09:00 sıralarında, Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı CÖŞ Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, Minareliköy’de faaliyet gösteren bir süpermarketin araç park yeri içerisinde park halinde bulunan E.Y.(E-46)’nin kullanımıdaki ve M.Y.C.(E-65)’nin yolcu olarak bulunduğu araçta ve üzerlerinde yapılan aramada, M.Y.C.’nin üzerinde kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurup taşıdığı bir adet tabanca, tabancaya ait iki adet şarjör ve toplam 6 adet canlı mermi tespit edilerek emare olarak alınmıştır.

Soruşturma kapsamında, M.Y.C.’nin Karaoğlanoğlu’nda kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada ise, başka bir adet tabanca ve tabancaya ait şarjörü de kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

GÜMRÜK VE İSTİHSAL YASASINA AYKIRI HAREKET

16.04.2024 tarihinde, ülkeye ithal edilen bir salon aracın gümrük işlemleri yapılmadan Aydınköy’de faaliyet gösteren bir işletmeye satıldığı ve bahse konu aracın işletme içerisinde parçalara ayrıldığı tespit edilmiştir. Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen Ç.Ç.(E-45) aleyhinde yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

HIRSIZLIK

15.04.2024 tarihinde, saat 10:00 sıralarında, Girne’de Uğur Mumcu caddesinde faaliyet gösteren bir işletmenin araç park yerini çevreleyen duvar üzerinde unutalan bir şahsa ait cep telefonunun çalınması ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen F.S.(E-58) tespit edilerek tutuklanmıştır.Soruşturma devam etmektedir.

YETKİLİ MAKAMDAN İZİNSİZ ALKOLLÜ İÇKİ TASARRUF ETMEK, SATMAK VE 18 YAŞINDAN KÜÇÜK ŞAHISLARA ALKOLLÜ İÇKİ SATMAK

15.04.2024 tarihinde, Haspolat’ta faaliyet gösteren S.Y.(E-47)’nin işletmeciliğini yaptığı markette, yetkili makamdan alınmış geçerli alkollü içki satış ruhsatı olmadığı halde, izinsiz olarak alkollü içki tasarruf edip satışa sunduğu ve 18 yaşından küçük bir şahsa alkollü içki sattığı tespit edilmiştir. Bahse konu market işletmecisi S.Y. aleyhinde yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.

KANUNSUZ BIÇAK TAŞIMA, RAHATSIZLIK VE KASTİ HASAR

16.04.2024 tarihinde, saat 08:30 sıralarında, Lefkoşa’da Sarayönü Caddesinde, M.F.G.(E-43) kanunsuz olarak tasarrufunda bıçak bulundurup taşığı ve makul mazareti olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdiği sırada, polis tarafından suçüstü tutuklanmıştır.

Yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu şahsın aynı tarihte saat 00:05 sıralarında, Lefkoşa’da Sarayönü Caddesinde faaliyet gösteren bir işletmenin önünde bulunan gölgeliklere ait beton taşları da kasten kırıp hasara uğrattığı tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.





VETERİNER VE HAYVAN TESKERE YASALARINA AYKIRI HAREKET(GELİŞME)

15.04.2024 tarihinde, Gazimağusa’da Çanakkale Gölet bölgesinde bulunan bir ağıl içerisinde, Veteriner Dairesinden alınmış izinleri olmadığı halde, mezbaha dışında kuzu kesilmesi meselesi ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturma kapsamında, aranmakta olan T.U.(E-53) tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

KKTC’DE İKAMET İZİNSİZ İKAMET ETMEK

16.04.2024 tarihinde, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 2 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

KAYIP ŞAHISLAR(GELİŞME)

15.04.2024 tarihinden beridir kayıp olup arandıkları bildirilen Alayköy’de Esila TOK (K-17) ve Gazimağusa'da sakin Sevgi YÜCETÜRK(K-62) bulunmuştur. Soruşturma devam etmektedir.