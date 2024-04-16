“Mağusa bölgesindeki” Franaros köyünde ikamet eden 36 yaşındaki şahsa ait eve ateş açıldığı belirtildi.

Alithia gazetesi olayın, dün sabaha yakın 36 yaşındaki şahsa ait eve, ateşli silahla dört el ateş açılmasıyla gerçekleştiğini yazdı.

Habere göre ev sahibi polise verdiği ifadede hiç kimseden şüphelenmediğini ayrıca kimseyle de husumetinin bulunmadığını belirtti.

Alithia gazetesi bir başka haberinde ise, Limasol’da bisikletli bir polise, dur ihbarına uymayan bir araç sürücüsünün çarptığını yazdı.

Polisin, bahse konu araca durması için işarette bulunduğunu ancak sürücünün bu ihtara uymayarak kaçmaya çalıştığını, nihayetinde ise polise çarptığını yazan gazete, yaralanan polisin Limasol Hastanesinde tedaviye alındığını belirtti.

-Otele bomba

Öte yandan Politis gazetesi Pile turistik bölgesinde tadilatta bulanan bir otele dün sabaha karşı bomba konduğunu yazdı.

El yapımı bombanın, otelin giriş kısmına yerleştirildiğini yazan gazete, bombanın patlaması sonucu binada geniş çapta hasar meydana geldiğini de belirtti.

Habere göre, polis olayla ilgili olarak geniş çapta soruşturma başlatırken otel sahiplerinin ve işletmecilerinin de ifadesine başvurulacak.