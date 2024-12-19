ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM (GELİŞME)

17.12.2024 tarihinde, Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir spor kulübünün lokali içerisinde bulunduğu sırada, aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Abdulbari TAŞKIN (E-60)’ın yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp hastalığı, kalp krizi ve kalp yetmezliği” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

TRAFİK KAZASI (GELİŞME)-ÖLÜMLE NETİCELENEN TRAFİK KAZASI

08.12.2024 tarihinde, saat 08:30 sıralarında, Alsancak-Çevre Yolu’nun 4-5’inci kilometreleri arasında meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan ve kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, Yoğun Bakım Servisinde tedavi görmekte olan GG 061 plakalı araç sürücüsü Tolga BULUT (E-23), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 18.12.2024 tarihinde yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE (HİNTKENEVİRİ) TASARRUFU

18.12.2024 tarihinde, Girne’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından, C.C.K.(E-28)’nin kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada, toplam 100 gram ağırlığında hintkeneviri (Skunk) türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

MÜSTAHDEM TARAFINDAN HIRSIZLIK VE HIRSIZLIK MAL KABÜLÜ

16-18 Kasım 2024 tarihleri arasında, Bafra’da faaliyet gösteren bir hotelde çalışan G.U. (E-35) ve E.Y.(E-42)’nin, hotela ait buzdolabı içerisinde muhafaza edilen toplam 42,1 kilogram ağırlığında bonfile türü donmuş eti alıp tasarruflarına geçirmek suretiyle çaldıkları tespit edilmiştir.

Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada bahse konu şahıslar tespit edilerek tutuklanmış olup, Bafra’da faaliyet gösteren bir restoran işletmecisi A.E. (E-53)’nin ise, konu etlerin hırsızlık olduğunu bildiği halde, etlerin 1,8 kilogramını kabul edip aldığı tespit edilmiştir. A.E. de tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

BİNA AÇMA, HIRSIZLIK VE KASTİ HASAR

17-18 Aralık 2024 tarihleri arasında, Geçitkale’de, bir şahsa ait ambar olarak kullanılan binanın üzerindeki boşluktan ambar içerisine girildikten sonra, ambar içerisinde muhafaza edilen hurda durumdaki bakır sıcak su kazanı alınıp çalınmıştır. Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen C.S.(E-38) tespit edilerek tutuklanmış olup, çalınan sıcak su kazanı tasarrufunda bulunarak emare olarak alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

DÜKKAN AÇMA, HIRSIZLIK, KASTİ HASAR VE MÜLKE TECAVÜZ

18.12.2024 tarihinde, Girne’de faaliyet gösteren bir kafenin penceresi açılarak içeriye girilmiş ve masa çekmecesi içerisinde muhafaza edilen toplam 680 TL nakit para ile 2 adet güvenlik kamerası bulundukları yerden kasten kırılıp sökülmek suretiyle çalınmıştır.

Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen E.K.(E-31) tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.





KASTİ HASAR VE MÜLKE TECAVÜZ

19.12.2024 tarihinde, saat 00:15 sıralarında, Alsancak’ta faaliyet gösteren bir büfenin cam kapısı kasten kırılıp hasara uğratıldıktan sonra, büfe içerisine izinsiz olarak girilip mülke tecavüz edilmiştir. Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen S.K.(E-48) tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

KKTC’DE İKAMET İZİNSİZ İKAMET ETMEK

18.12.2024 tarihinde, Polis Ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 5 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

İŞ KAZASI

18.12.2024 tarihinde, saat 11:00 sıralarında, Lefke’de bir okulun bahçesi içerisinde, tadilat çalışması yapan Ramazan BİNGÜL (E-38), merdiven üzerinde bulunduğu sırada yaklaşık 3,30 metre yükseklikten zemine düşerek yaralanmıştır. Adı edilen kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

YANGIN

18.12.2024 tarihinde, saat 17:30 sıralarında, Yeşilköy’de, bir şahsa ait ikametgah içerisinde, şöminenin ısınıp ahşap tavanı tutuşması sonucu yangın meydana gelmiştir. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, 10 metrekare ebatında sunta tahta ve kartonpiyer malzeme yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

TRAFİK KAZASI

1. 18.12.2024 tarihinde, saat 14:00 sıralarında, Lefkoşa’da Marmara 4’üncü sokak üzerinde, İzlem BENAN (K-28) yönetimindeki UK 919 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, karşıdan gelip düz gitmekte olan araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce sağa doğru dönüşe geçmesi sonucu, o esnada karşı istikametten gelmekte olan Hasan Rıza SATIROĞLU (E-34) yönetimindeki LR 405 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpmışmışlardır. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

2. 18.12.2024 tarihinde, saat 23:00 sıralarında, Lefkoşa’da İsmail Beyoğlu Caddesi üzerinde, Cansın ÜZÜLMEZ (K-23) 140 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki PM 868 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu bir apartman önünde park halinde bulunan Orhan ÇALIŞIR (E-49) sorumluluğundaki KN 475 plakalı salon aracın sağ arka kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

PM 868 plakalı araç sürücüsü Cansın ÜZÜLMEZ, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

3. 19.12.2024 tarihinde, saat 02:00 sıralarında, Gazimağusa’da Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde, Bekir PARLAYAN (E-42) 220 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki ZMY 847 plakalı araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada Yaşam Hastanesi önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden Amin MAYOOF (E-25) yönetimindeki KU 890 plakalı motosikletin arka kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuştur. ZMY 847 plakalı araç sürücüsü Bekir PARLAYAN, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.









ÜLKE GENELİNDEKİ TRAFİK DENETİMLERİNDE 23 ALKOLLÜ SÜRÜCÜ RAPOR EDİLDİ

18.12.2024 tarihinde, Trafik Ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 1,943 araç sürücüsü kontrol edilmiş olup, çeşitli trafik suçlarından toplam 331 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 60 araç ise trafikten men edilmiş ve 2 sürücü de tutuklanmıştır.

Rapor Edilen Trafik Suçları İse;

92’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak,

23’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak,

36’sı sürüş esnasında cep telefonu kullanmak,

28’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak,

3’ü sigortasız araç kullanmak,

2’si trafik ışıklarına uymamak,

7’si kamyonların trafiğe çıkış saatine uymamak,

3’ü kamu işletme izinsiz araç kullanmak,

12’si kamu işletme izninde belirtilen kurallara uymamak,

1’i tehlikeli sürüş yapmak,

1’i elektrikli scooterin kullanım kurallarına uymamak ve

123’ü diğer trafik suçlarından oluşmaktadır.