Lefkoşa’da, dün, kendisine yol vermeyen sürücünün aracına çarpıp, camını yumruklayan şahıs tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, Atatürk Caddesi'nde yolun tek şeride düşmesi nedeniyle kendisine yol vermediği gerekçesiyle S.İ.(K-31), yönetimindeki aracıyla o esnada aynı yol üzerinde seyreden F.S.K’nin (K-49) yönetimindeki aracın sol ön kısmına kasten çarparak hasara uğrattı. Ardından aracından inip F.S.K’nin aracının sağ ön camına yumruk vurup bağırarak rahatsızlık yaptı. Zanlı S.İ. tutuklandı.

- İkamet izinsiz bir kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan denetim ve kontrollerde izinsiz ikamet ettiği tespit edilen bir kişi tutuklandı.

- 17 yaşındaki genç kayıp

Küçük Kaymaklı’da sakin Efe Acar’ın (E-17) önceki gün evinden ayrılıp halen geri dönmediği ve kendisine ulaşılamadığı bildirildi. Bahse konu şahıs aranıyor

- Kasa önünde unutulan parayı çaldı, tutuklandı

Çatalköy’de, 10 Ağustos’ta, bir markette müşteri olarak bulunan bir şahıs tarafından kasa önünde unutulan toplam 420 Euro nakit para, kimliği meçhul şahıs ya da şahıslar tarafından alınıp çalındı.

Yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen A.Ç.(E-26) tespit edilerek tutuklandı

Polisin meselelerle ilgili soruşturması sürüyor.