ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM

1. 31.01.2025 tarihinde, saat 23.00 sıralarında, KKTC’de turist olarak bulunan Halil ÇUKURLU (E-59), Alayköy’de faaliyet gösteren bir eğlence mekanında bulunduğu sırada aniden rahatsızlanması sonucu, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirmiştir. Ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.

2. 31.01.2025 tarihinde, saat 12.30 sıralarında, Karaoğlanoğlu’nda sakin Adıl AMIRJANOV (E-75), kalmakta olduğu ikametgahının bahçesi içerisinde odun kestiği sırada aniden rahatsızlanması sonucu yaşamını yitirmiştir. Ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU

1. 31.01.2025 tarihinde, saat 17.00 sıralarında, Lefkoşa’da Şehit Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde, Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından kontrol maksatlı durdurulan bir araçta yolcu olarak bulunan Y.S.(E-24)’nin şüpheli hareketleri üzerine söz konusu araçta yapılan aramada; tasarrufunda içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet ucu yanık sigara ve akabinde konu şahsın üzerinde yapılan aramada ise, yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

2. 31.01.2025 tarihinde, saat 21.00 sıralarında, Ercan Havalimanı’nda, KKTC’ye giriş yapan İ.Ü.(K-28)’ye ait valize narkotik dedektör köpeğinin tepki vermesi üzerine söz konusu valizde yapılan aramada, tasarrufunda içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan sigara izmariti bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

GÜMRÜKSÜZ MAL TASARRUFU

31.01.2025 tarihinde, saat 19.00 sıralarında, Lefkoşa’da Metehan Kara Geçiş Kapısı’ndan KKTC’ye giriş yapan M.S.K.(E-50)’nin kullanımındaki araçta yapılan aramada, KKTC’ye ithali yasak olan 13 adet canlı güvercin ile 11 kilo tavuk eti ve 37,5 kilo donmuş patates tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.

KKTC’DE İKAMET İZİNSİZ İKAMET ETMEK

31.01.2025 tarihinde, Polis Ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen 1 kişi tutuklanarak aleyhinde yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.









ARAÇ YANGINI

31.01.2025 tarihinde, saat 18.00 sıralarında, Gazimağusa’da, Söğüt Sokak üzerinde, park halinde bulunan EV 289 plakalı araçta, sürücüsü tarafından çalıştırıldığı sırada araçta bulunan benzin kaçağının tutuşması neticesinde yangın meydana geldi. Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu aracın ön motor kısmı, iç göğüs, sağ ve sol dış çamurlukları yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

ÜLKE GENELİNDEKİ TRAFİK DENETİMLERİNDE 311 SÜRÜCÜ RAPOR EDİLDİ 31.01.2025 tarihinde, Trafik Ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 1,791 araç sürücüsü kontrol edilmiş olup, çeşitli trafik suçlarından toplam 311 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 27 araç trafikten men edildi.

Rapor Edilen Trafik Suçları İse;

118’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak,

15’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak,

90’ı sürüş esnasında cep telefonu kullanmak,

2’si trafik ışıklarına uymamak,

3’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak,

4’ü koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak ve

79’u diğer trafik suçlarından oluşmaktadır.