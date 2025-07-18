Gazimağusa’da ve Girne’de alkollü içki tesiri altındaki kişiler, çevreye rahatsızlık verdikleri gerekçesiyle tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün kamuya açık yerlerde, Gazimağusa’da S.Ö.(E-47) 172 miligram alkollü içki tesiri altında ve Girne’de K.S.K.(E-29) 156 miligram alkollü içki tesiri altında iken, makul mazeretleri olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdi. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

-Hile ile hırsızlık…

Girne’de Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir akaryakıt istasyonunun marketine, çarşamba günü saat 23.45 sıralarında, müşteri olarak giden S.K.(E-20) ve A.G.’nin (E-18) marketten aldıkları 330 TL değerindeki yiyecek ve içeceklere karşılık tasarruflarında bulundurdukları 100 ABD Doları parayı tezgah üzerine bırakıp, konu işletmeden 3 bin 645 TL nakit para üstü ile birlikte tezgah üzerine bırakmış oldukları 100 ABD Dolarını tekrar tezgah üzerinden almak suretiyle, hile ile hırsızlık yaptıkları tespit edildi. Sonrasında şahıslar, söz konusu para ile akaryakıt istasyonundan kullanımlarındaki araca yakıt alıp olay yerinden ayrıldı. Olayın polisin bilgisine bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu şahıslar tespit edilerek tutuklandı.

-Sahtekarlıkla para temini…

Gazimağusa’da 13 Temmuz tarihinde, A.O.J.H.’nin (E-18) geçersiz olduğunu bildiği 100 ABD Doları parayı Türk Lirasına çevirmesi için bir şahsa verip, karşılığında 4000 TL parayı sahtekarlıkla temin ettiği tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklandı.

-İkamet izinsiz 7 kişi tutuklandı

Polis Ekipleri tarafından dün ülke genelinde yapılan denetim ve kontrollerde ülkede yasal statüsü olmadığı halde ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 7 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.