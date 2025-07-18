Festival Melek Mosso konseri ile sona erecek

Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi tarafından düzenlenen 63. Mehmetçik Üzüm Festivali 29 Temmuz Salı günü başlıyor.

Etkinliklerin bir kısmı Mehmetçik festival alanı, bir kısmı da Bafra Halk Plajı'nda yer alacak festival 3 Ağustos Pazar günü Melek Mosso konseriyle sona erecek.

Organizasyon kapsamında bu yıl 8. Kez Altın Salkım Uluslararası Halk Dansları Festivali de düzenlenecek. Festivalde üzüm ile üzümden elde edilen geleneksel lezzetler tanıtılıp satılacak, el işi satış stantları kurulacak, çeşitli yarışmalar, turnuvalar ve sportif etkinlikler düzenlenecek, dans gösterileri sunulacak.

Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu, bugün Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği binasında bir basın toplantısı düzenleyerek 63. Mehmetçik Üzüm Festival programı hakkında bilgi verdi.

-Tuğlu: “Kalkınma halkla birlikte ve halk için olur”

Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu Mehmetçik Üzüm Festivali’nin yalnızca bir eğlence etkinliği olmadığını, bu festivalin bir halkın toprağına, üretimine, kültürüne ve kimliğine duyduğu bağlılığın güçlü bir simgesi olduğunu kaydetti.

Amaçlarının yerel üreticileri, esnafı, kültürlerini ve sosyal birlikteliklerini destekleyen sürdürülebilir bir yapı oluşturmak olduğunu belirten Tuğlu, “Çünkü biliyoruz ki kalkınma halkla birlikte ve halk için olur.” dedi.

Bu topraklara, üreticilere, kültüre ve gençlere yönelik sorumluluk hissettiğini ifade eden Tuğlu, festivalin bölgenin kimliğini dünyaya tanıtmak, köyleri kültürle buluşturmak ve Kıbrıs Türk halkının sesini daha gür duyurmak için önemli bir araç olduğunu kaydetti.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da festivalin merkezinde üzümün olduğunu işaret eden Tuğlu, üzümün ve üzümden elde edilen geleneksel lezzetlerin tanıtıldığı ve satışa sunulduğu ‘Mehmet Tayyareci Üzüm Sokağı’nın festival alanında yer alacağını belirtti.

Tuğlu, festivalde ayrıca Büyükkonuk Eko Turizm Derneği üyeleri, Çayırova Lefkara Evi üreticileri ile belediyenin KeçAda ve KozAda projelerinde görev alan kadın üreticilerinin stantlarının da bulunacağını söyledi.

Festival kapsamında bu yıl 8. Kez Altın Salkım Uluslararası Halk Dansları Festivali gerçekleştirileceğini aktaran Tuğlu, İspanya, Türkiye, Polonya ve Slovakya’dan halk dansları ekiplerinin sahne alacağını ifade etti.

Tuğlu, festival etkinliklerinin bir kısmının Bafra Halk Plajı’nda düzenleneceğini de belirterek, voleybol ve uluslararası güreş turnuvası, mini duatlon yarışmaları, tavla turnuvası gibi sportif etkinliklerle gençlerin spora teşvik edileceğini, “Üzüm Bağından Sofraya” yarışmasıyla geleneksel mutfağın yaşatılacağını ifade etti.

- Festival, Melek Mosso’nun vereceği konserle tamamlanacak

Tuğlu, program kapsamında Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi ile Mehmetçik Kültür ve Dayanışma Derneği Halk Dansları Topluluğunun da sahne alacaklarını belirterek, festivalin pop müzik sanatçısı Melek Mosso’nun 3 Ağustos Pazar akşamı saat 21.00’de vereceği konserle tamamlanacağını dile getirdi.

Tuğlu, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ile festivalin düzenlenmesine katkı koyanlara ve sponsorlarına da teşekkür etti.

Festivale katılımın ücretsiz olduğunu kaydederek, tüm halkı etkinliklere davet eden Tuğlu sponsorları şöyle sıraladı:

“Platin Sponsorlar- Acapulco Hotel ve Pameo; Gold Sponsorlar-Mustafa Sarı Yapı Market, Puzzle Travel, Nuhun Gemisi Deluxe Otel Spa ve Aksa Enerji; Silver Sponsorlar-Semra Ltd, Kaya Artemis Resort & Casino, TTM Su Arıtım Ltd, Kazım Demir Yapı Market, Limak International Resort, Concorde Luxury Resort ; festival broşür sponsorları- Hüryol Lastik Servisi, Kuzey Rüzgarı, Haşim Ticaret, Necdet Başer ve Fırat Şahin, Hasel Motors; iletişim ve medya sponsoru-T-medya."