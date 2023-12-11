Adaçay köyünde sakin 53 yaşındaki Sultan Yiğit bugün evinde rahatsızlanarak ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı sırada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

-Gürsev’in ölüm sebebi kalp hastalığı

Akova’da Cumartesi günü evinin bahçesinde zeytin topladığı sırada aniden rahatsızlanarak, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitiren Mehmet Gürsev’in (E-71) otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp hastalığı, akciğer hastalığı, kalp krizi ve dolaşım solunum yetmezliği” olduğu tespit edildi.

-Uyuşturucu tasarrufundan iki kişi tutuklandı

Lefkoşa’da dün Lefkoşa Polis Müdürlüğü ekipleri tarafından S.Z.’nin (E-45) kullanımındaki ve G.T.’nin (E-46) yolcu olarak bulunduğu araçta ve üzerlerinde yapılan aramada, yaklaşık 53 gram ağırlığında Hint keneviri türü ile yaklaşık 5 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, metal öğütücü ve hassas terazi tespit edilerek emare olarak alındı.

Bahse konu şahıslar tutuklandı.

-Kanunsuz avlanan bir kişi tespit edildi

Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan avcı kontrollerinde, M.M.’nin (E-27) Pamuklu-Mehmetçik köyleri arasındaki ava kapalı bölgede kanunsuz olarak avlandığı tespit edilerek aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

-Denizde kanunsuz avlanan iki kişi aleyhinde yasal işlem başlatıldı

Gazimağusa’da Silver Beach mevkiinde dün S.Ö.(E-41) ve E.S.’nin (E-42) tasarruflarındaki su altı tüfekleriyle şamandıra kullanmadan kanunsuz olarak avlandıkları tespit edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

-Gazimağusa’da yangın

Gazimağusa’da, bir apartmanın bodrum katında ambar olarak kullanılan odada dün meydana gelen yangın sonucu, eski elektronik eşyalar ile apartmanın su tesisatı boruları yanarak zarar gördü.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

-Lefkoşa-Girne ana yolunda bir otomobil tamamen yandı

Lefkoşa-Girne ana yolunda Ciklos mevkiinde, Erdem Özkan kullanımındaki UL 161 plakalı araçta bugün seyir halinde olduğu sırada, henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın çıktı.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, araç tamamen yandı.