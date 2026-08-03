İtfaiye Müdürlüğü halkı yangın riskine karşı tedbir alarak felaketi önlemeye çağırdı
İtfaiye Müdürlüğü halkı yangın riskine karşı tedbir alarak felaketi önlemeye çağırdı
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Karşıyaka’da bir inşaatta boyacı olarak çalışan 54 yaşındaki Allaberdijan Abdullayev, yaklaşık 3 metre yükseklikten toprak zemine düştü. Abdullayev’in, sol ayağı kırıldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Allaberdijan Abdullayev (E-54), bugün saat 13.20 sıralarında, boya işi yaptığı sırada dikkatsizliği sonucu yaklaşık 3 metre yükseklikten toprak zemine düşerek, yaralandı.

Allaberdijan Abdullayev, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde sol ayağında kırık teşhisi ile Ortopedi Servisinde müşahede altına alındı.

Soruşturma devam ediyor.