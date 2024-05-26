SOYGUN VE CİDDİ DARP

25.05.2024 tarihinde, saat 15:00 sıralarında, Girne’de, D.E.(E-31) ve A.N.(E-37), nakit para karşılığı kripto para satmak için kaldıkları ikametgaha davet ettikleri A.O.(E-37)’yu ciddi şekilde darp edip elleri ve ayaklarını bağladıktan sonra, tasarrufunda bulunan 16.000 ABD Doları ile 1.000 TL nakit parayı zorla alıp çalmışlardır. Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu şahıslar Ercan Havalimanı’ndan yırt dışına çıkış yapacakları sırada tespit edilerek tutuklanmışlardır. Soruşturma devam etmektedir.

KORKUTMAK MAKSADIYLA SİLAH TAŞIMAK, ŞİDDET TEHDİDİ, POLİSİ GÖREVİNDEN MEN ETMEK, DARP, SARHOŞLUK VE RAHATSIZLIK

26.05.2024 tarihinde, saat 01:00 sıralarında, Şirinevler’de Dağaşan Caddesi üzerinde, G.K.(E-24) alkollü içki tesiri altında olduğu sırada, yüksek sesle müzik dinleyip çevreye rahatsızlık verdiği gerekçesiyle, kendisini ikaz etmek için olay yerine giden iki polisi iterek darp edip görevinden men ettikten sonra, ikametgahından aldığı av tüfeğini korkutmak maksadıyla taşıyıp polislere şiddet tehdidinde bulunmuştur. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

HIRSIZLIK

25.05.2024 tarihinde, saat 05:00 sıralarında, Girne’de faaliyet gösteren bir otele ait araç park yeri içerisinde, I.B.(K-43) alkollü içki tesiri altında olduğu sırada, park halinde bulunan kapıları kilitli olmayan bir araç içerisinden, para cüzdanı ile birlikte içerisinde muhafaza edilen 100 ABD Doları ve 1230 TL nakit parayı çalmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

MEKAN KAPAMA SAATİNE UYMAMAK

26.05.2024 tarihinde, Gazimağusa’da faaliyet gösteren işyerlerinde, Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı CÖŞ Ekipleri tarafından yapılan kontrolde, iki marketin işyeri kapatma saatine uymayarak faaliyette oldukları tespit edilmiştir. Bahse konu market işletmecileri aleyhinde yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.

BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİREN ŞAHIS

25.05.2024 tarihinde, saat 13:00 sıralarında, Gazimağusa’da, deniz içerisinde yüzmekte olan Ahmet ÇELEBİ (E-62) boğulma tehlikesi geçirmiştir. Adı edilen ambulans ile kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından, oksijen düşüklüğü nedeniyle Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek, göğüs servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

YANGIN

1. 25.05.2024 tarihinde, saat 10:30 sıralarında, Lefkoşa’da Mahmut Paşa Sokak’ta faaliyet gösteren Elalem Meyhanenin mutfağında, muhtemelen derin dondurucunun motorundaki elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın meydana gelmiştir. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, söz konusu derin dondurucu, fritöz, klima iç ünitesi, ocak, 2 adet sandalye, elektrik panosu ile aksamları tamamen yanarak zarar görürken, çıkan ısıdan dolayı ise 2 adet pencere ile muhtelif eşyalar zarar görüp kullanılamaz hale gelmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

2. 25.05.2024 tarihinde, saat 15:30 sıralarında, Bahçeli’de Karanfil Sokaka’ta, park halinde bulunan TLL 329 plakalı minibüste henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı meydana gelen yangın sonucu, söz konusu minibüs ile yangının yine park halinde bulunan GG 765 plakalı minibüse sirayet etmesi sonucu her iki araç da tamamen yanmıştır.

Ayrıca, yine yangının bir evin bahçesinde bulunan yardımcı eve sirayet etmesi soncu, evin ahşap tavanı saçağı ile tavanda bulunan 60 adet kiremit, muhtelif elektrik aksamları, dış duvar aydınlatma lambası, tahta piknik masası ve plastik çöp bidonu da yanarak zarar görürken, çıkan ısıdan dolayı ise evin aluminyum kapısının camı da patlamıştır. Soruşturma devam etmektedir.

TRAFİK KAZASI

1. 25.05.2024 tarihinde, saat 17:00 sıralarında, Alsancak’ta Karaoğlanoğlu caddesi üzerinde, Fırat YORAN (E-41) 163 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki ND 070 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, yolun solunu muhafaza etmeyip dikkatsizce seyretmesi sonucu, o esnada karşı istikametten gelmekte olan Ayhan YEKENKINRUL (E-54) yönetimindeki RN 434 plakalı salon aracın sol yan kısmına çarptıktan sonra yoluna devam edip, yolun güney kısmında bulunan bir markete ait araç park yeri içerisinde park halinde bulunan US 807 ve FC 969 plakalı plakalı salon aracın arka kısımlarına da çarptıktan sonra, tekrar yola girip karşı istikametten gelmekte olan Elif KURT (K-38) yönetimindeki MV 080 plakalı salon aracın ön kısmına da çarpıp durmuştur.

Kaza sonucu yaralanan MV 080 plakalı araçtaki yolcu Yusuf ÇATALOĞLU (E-8), kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuştur. ND 070 plakalı araç sürücüsü Fırat YORAN tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

2. 26.05.2024 tarihinde, saat 04:00 sıralarında, Bafra Halk Plajı Yolu üzerinde, Batuhan ÇENBER (E-28) 253 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki HG 623 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkmış ve kaldırım üzerinde bulunan oturma bankına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü Batuhan ÇENBER tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

ÜLKE GENELİNDEKİ TRAFİK DENETİMLERİNDE 364 SÜRÜCÜ RAPOR EDİLDİ

25.04.2024 tarihinde, ülke genelinde Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 2313 araç sürücüsü kontrol edilmiş olup, çeşitli trafik suçlarından dolayı toplam 364 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 3 sürücü tutuklanmış ve 46 araç ise trafikten men edilmiştir.

Rapor Edilen Trafik Suçları İse;

140’ı yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak,

22’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak,

2’si sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak,

113’ü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak,

7’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak,

15’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak,

2’si sigortasız araç kullanmak,

1’i tehlikeli sürüş yapmak ve

62’si diğer trafik suçlarından oluşmaktadır.