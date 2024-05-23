ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM

22.05.2024 tarihinde, saat 06:00 sıralarında, Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir otel odasında kalmakta olan turist Wilhelm DOCKTER (E-68), yaşamını yitirmiş şekilde bulunmuştur. Adı edilenin yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp hastalığı, kalp krizi ve kalp yetmezliği” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE (SENTETİK CANNABİNOİD) TASARRUFU

22.05.2024 tarihinde, 14:00 sıralarında, Karpaz-İskele Anayolu üzerinde Kumyalı mevkiinde, Polis Ekipleri tarafından şüpheli olarak görülüp kontrol maksatlı durdurulan M.H.(E-27)’nin kullanımındaki ve M.N.(E-38) ile M.G.(E-49)’nin yolcu olarak bulundukları araçta ve üzerlerinde yapılan aramalarda, tasarruflarında içerisinde tütün ile karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet sarma sigara ve içerisinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan muhtelif ölçülerde toplam 7 adet kağıt parçası tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devem etmektedir.

MÜSDAHDEM TARAFINDAN HIRSIZLIK

2024 yılı içerisinde, Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir araç kiralama şirketinde çalışan Z.Ç.(K-36)’nin, kiralık araçların yakıt alımı ile ilgili şirket adına yapmış olduğu ödemeleri, ödenen miktardan daha yüksek göstermek suretiyle şirket hesabından toplam 5.150 TL çaldığı tespit edilmiştir. Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

EKİNLERİ VE BÜYÜMEKTE OLAN BİTKİLERİ ATEŞE VERMEK

22.05.2024 tarihinde, saat 12:00 sıralarında, Kılıçarslan-Kozanköy Yolu’nun doğu kısmında, üç ayrı yerde meydana gelen yangın sonucu, yaklaşık 252 dönümlük alan içerisindeki ekinler ve muhtelif sayıdaki rulo balyalar yanarak zarar görmüştür. Yangın İtfaiye ve Orman Dairesi Ekipleri tarafından söndürülmüş olup, yangının çıkış sebebi ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, söz konusu ekinlerin kasten yakılarak ateşe verildiği tespit edilmiştir. Meselede zanlı olarak görülen L.B.Ö.(K-58) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

KASTİ HASAR

30 Nisan – 01 Mayıs 2024 tarihleri arasında, Gemikonağı’nda Ecevit Caddesi üzerinde bulunan bir araç park yeri içerisinde, park halinde bulunan EU 898 plakalı aracın sağ arka ve ön kapıları ile sağ ön çamurluğunun kasten hasara uğratılması ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen R.H.(E-39) tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.











KKTC’DE İKAMET İZİNSİZ İKAMET ETMEK

22.05.2024 tarihinde, ülke genelinde Polis Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 4 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

KAYIP ŞAHIS

22.05.2024 tarihinde Polise verilen bilgide; Girne’de sakin Eren DURAL(E-16)’ın aynı tarihte kalmakta olduğu ikametgahtan ayrıldığı, halen geri dönmediği ve kendisine ulaşılamadığı bildirilmiştir. Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.

ÜLKE GENELİNDEKİ TRAFİK DENETİMLERİNDE 564 SÜRÜCÜ RAPOR EDİLDİ

22.05.2024 tarihinde ülke genelinde Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 2187 araç sürücüsü kontrol edilmiş olup, çeşitli trafik suçlarından dolayı toplam 564 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 30 araç ise trafikten men edilmiştir.

Rapor Edilen Trafik Suçları İse;

183’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak,

12’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak,

4’ü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak,

240’ı sürüş esnasında cep telefonu kullanmak,

15’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak,

2’si kayıtsız araç kullanmak,

4’ü sigortasız araç kullanmak,

1’i tehlikeli sürüş yapmak ve

103’ü diğer trafik suçlarından oluşmaktadır.