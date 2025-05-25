Uyuşturucu Operasyonunda Zanlı Tutuklandı: 30 Gram Hint Keneviri ve 5 Gram Kokain Ele Geçirildi



Girne Polis Müdürlüğü CÖŞ ekipleri, 25 Mayıs 2025 tarihinde saat 18.30 sıralarında gerçekleştirdikleri başarılı bir takip sonucunda, Mustafa Kavaz isimli şahsın aracında önemli miktarda uyuşturucu madde ve nakit para ele geçirdi.



Yapılan aramada, yaklaşık 30 gram hint keneviri türü uyuşturucu madde ile yaklaşık 5 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu madde bulundu. Ayrıca, uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 45.400 TL nakit para da emare olarak zapt edildi.



Operasyonun ardından zanlı Mustafa Kavaz tutuklandı. Olayla ilgili polis soruşturması devam ediyor.