YDP Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı Güzelyurt İlçe Teşkilatının düzenlediği organizasyonda gençlerle bir araya geldi.

Bakanlığın ve hükümetin icraatlarından bahseden Arıklı; "KKTC Siyasi tarihinin en uzun ömürlü iktidarıyız. Bu istikrar sayesinde 50 yıldır yapılamayan birçok icraata imza attık, atmaya da devam ediyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Bağımsız Aday Ersin Tatar'ı destekleme kararına da açıklık getiren Arıklı sözlerini şöyle sürdürdü:

“Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde isimler değil iki ayrı tez yarışacak. Bir tarafta federalistler, diğer tarafta cumhuriyetçiler. YDP kurulduğu dönemde 'federasyon Kıbrıs Türküne Mezardır' diyen bir partidir. Şimdi Türkiye ve KKTC de resmen Federasyonu reddederek YDP’nin çizgisine sahip çıkmıştır. Federalistlerin kazanması Türkiye’nin kaybetmesi demektir. Oysa bize göre, sözkonusu vatansa, hele Anavatansa gerisi teferruattır. Bu sebeple safımızı belirledik"