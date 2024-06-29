Hırsızlık suçundan aranan ve dün tutuklanan S.F.’nin ülkede yasal statüsü olmadığı halde ikamet ettiği de tespit edildi.
Polis basın bültenine göre, S.F. 6-10 Haziran tarihleri arasında İskele’de yedi kişiden Bangladeş’teki ailelerine göndermek amacıyla 199 bin 536 TL parayı emaneten almış ancak ailelerine göndermeyerek tasarrufuna geçirmişti.
Girne’de 61 yaşındaki Hüseyin Erdendoğ dün evinde ölü bulundu. Erendoğ’un ölüm sebebi yapılacak otopsiyle belirlenecek.
-Ercan’da uyuşturucu
Öte yandan Ercan Havalimanı'nda dün yurt dışına çıkmak isteyen 25 yaşındaki A.Y.K.’nin (E-25) valizinde yapılan aramada; öğütücü ve yaklaşık bir gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı. A.Y.K. tutuklandı.
-KKTC’de ikamet izinsiz bulunan üç kişi tutukladı
Polis ekipleri tarafından dün yapılan denetim ve kontrollerde, ülkede yasal statüsü olmadığı halde ikamet izinsiz olarak bulunan 3 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.
-21 yaşındaki Abdelgadır’ın kayıp olduğu bildirildi
Haspolat’ta sakin 21 yaşındaki Ahmed Mohamed Yousıf Abdelgadır’ın kayıp olduğu bildirildi.
Polise dün verilen bilgide, Abdelgadır’ın salıdan beri kayıp olduğu ve kendisinden haber alınamadığı kaydedildi.