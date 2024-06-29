Hırsızlık suçundan aranan ve dün tutuklanan S.F.’nin ülkede yasal statüsü olmadığı halde ikamet ettiği de tespit edildi.

Polis basın bültenine göre, S.F. 6-10 Haziran tarihleri arasında İskele’de yedi kişiden Bangladeş’teki ailelerine göndermek amacıyla 199 bin 536 TL parayı emaneten almış ancak ailelerine göndermeyerek tasarrufuna geçirmişti.

-Erdendoğ evinde ölü bulundu

Girne’de 61 yaşındaki Hüseyin Erdendoğ dün evinde ölü bulundu. Erendoğ’un ölüm sebebi yapılacak otopsiyle belirlenecek.

-Ercan’da uyuşturucu

Öte yandan Ercan Havalimanı'nda dün yurt dışına çıkmak isteyen 25 yaşındaki A.Y.K.’nin (E-25) valizinde yapılan aramada; öğütücü ve yaklaşık bir gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı. A.Y.K. tutuklandı.

-KKTC’de ikamet izinsiz bulunan üç kişi tutukladı

Polis ekipleri tarafından dün yapılan denetim ve kontrollerde, ülkede yasal statüsü olmadığı halde ikamet izinsiz olarak bulunan 3 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

-21 yaşındaki Abdelgadır’ın kayıp olduğu bildirildi

Haspolat’ta sakin 21 yaşındaki Ahmed Mohamed Yousıf Abdelgadır’ın kayıp olduğu bildirildi.

Polise dün verilen bilgide, Abdelgadır’ın salıdan beri kayıp olduğu ve kendisinden haber alınamadığı kaydedildi.