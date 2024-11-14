Lefkoşa’da kaldığı evde ölü bulunan Alev Karabıyıklı’nın (K-60), ölüm sebebinin “kalp hastalığı, dissekan aort anevrizma rüptürü ve kalp tamponadı” olduğu açıklandı.

Karabıyıklı'nın ölüm sebebinin tespiti için bugün otopsi yapıldı.

Polis, Balıkesir’de evinin garajında rahatsızlanıp, hastaneye kaldırılan ancak müdahalelere rağmen kurtarılmayan Serhat Boytam’ın (E-42) ölüm sebebinin tespiti için otopsi yapılacağını açıkladı.

-Ev açma ve ikametgahtan hırsızlık

Lefkoşa ve Gönyeli bölgelerinde 28 Ağustos-12 Kasım tarihleri arasında meydana gelen ev açma ve hırsızlık olaylarıyla ilgili yapılan Binbir Surat Operasyonu'nda zanlı olarak görülen K.Ç.(K-55), N.Ç.(K-43), D.Ç.(K-36) ve S.B.(K-39) tespit edilerek tutuklandı.

Yürütülen ileri soruşturma kapsamında, bahse konu şahısların Gazimağusa’da bir ikametgahtan muhtelif ziynet eşyaları ile toplam 2 bin 700 TL nakit parayı da çaldıkları tespit edildi.

-Kasti hasar, şiddet tehdidi, sarhoşluk ve rahatsızlık

Ağırdağ’da, A.C’nin (E-36) dün 277 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu sırada, aralarında daha önceden mevcut olan sorun gerekçesiyle komşusuna şiddet kullanma tehdidinde bulunup, aralarındaki bahçe duvarını nacakla kırdı.

Bahse konu şahıs tutuklandı.

-Sarhoşluk ve uygunsuz tavr-ı hareket

Gazimağusa’da dün F.T. (E-45), 89 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu sırada kamuya açık bir yer olan Zorbalar Sokak’ta park halindeki araçlar arasında dolaşarak, çevre sakinlerini huzursuz edecek şekilde uygunsuz tavr-ı harekette bulundu.

Bahse konu şahıs tutuklandı.