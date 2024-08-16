ÇEK SAHTELEME, TEDAVÜLE SÜRME VE MÜSTAHDEM TARAFINDAN HIRSIZLIK

Temmuz 2024 ayı içerisinde, Alsancak’ta faaliyet gösteren bir iş yerinde çalışan M.S.(E-37), şirkete ait bir adet boş çek yaprağını çalarak, çek üzerine başka bir şahıs hamiline 600,000 TL tutar yazıp imzalayıp sahteledikten sonra, başka bir şahsa vermek suretiyle tedavüle sürdüğü tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

SAHTE BELGE DÜZENLEME, SAHTE BELGEYİ TEDAVÜLE SÜRMEK, BAŞKASININ KİMLİĞİNE BÜRÜNMEK VE HIRSIZLIK

18.07.2024 tarihinde, İskele’de, M.A.(E-39), bir bankaya giderek kendisini başka bir şahıs olarak tanıttıktan sonra söz konusu şahsa ait kimlik kartını görevli banka memuruna gösterip belgede adı geçenin kimliğine bürünerek, bankanın kendisine vermiş olduğu evraklara imza atıp internet bankacılığını ve kredi kartlarını aktif ettirerek sahte belge düzenleyip tedavüle sürdükten sonra bu işlemler neticesinde 118.000 Türk Lirası parayı, söz konusu şahsın hesabından kendi hesabına aktarmak suretiyle hırsızlık yaptığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

KAYIP ŞAHIS

15.08.2024 tarihinde, saat 08.00 sıralarında, Gazimağusa'da sakin Mohammad ABU SHANAB (E-14) kalmakta olduğu ikametgahından ayrılmış ve halen geri dönmemiştir. Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.

İŞ KAZASI

15.08.2024 tarihinde, saat 10.00 sıralarında, Esentepe'de bir şirkete ait şantiye içerisinde çalışmakta olan MD Abdul ALIM (E-45), spiral makinesi ile kesim yaptığı esnada, makinenin üzerinde bulunan taşın parçalanması sonucu sol kolundan yaralanmıştır. Bahse konu şahıs, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından, cerrahi servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

TRAFİK KAZASI

15.08.2024 tarihinde, saat 22.15 sıralarında, Lefkoşa’da Yakın Doğu Bulvarı üzerinde, Mehmet Emin ATAGÜL, 56 mlgr alkollü içki tesiri altında bulunduğu sırada yönetimindeki PV 330 plakalı salon araç ile çift şeritli yolda sağ şerit içerisinde süratli bir şekilde güney istikametine doğru seyrettiği esnada, sağa meyilli viraja geldiğinde dikkatsizce sol şeride geçmeye çalıştığı sırada o esnada sol şerit içerisinde aynı istikamete doğru seyreden Wajid MUHAMMAD (E-25) yönetimindeki VR 447 plakalı motosikletin arka kısmına çarpmıştır. Çarpmanın etkisi ile yolun soluna doğru kontrolsüzce savrulan VR 447 plakalı motosiklet yolun solunda bulunan bordür taşlarına çarpıp yol içerisinde sağ yan kısmı üzerine devrilmiştir. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü ve motosiklette yolcu olarak bulunan Shoaib KHAN (E-35) Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılarak yapılan tedavilerinin ardından taburcu olmuşlardır. Soruşturma devam etmektedir.